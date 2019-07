La soap opera iberica 'Una vita' è sempre in grado di incuriosire i telespettatori. Le trame riguardanti i prossimi episodi italiani rivelano che il vero Inigo Cervera, che si presenterà a tutti gli abitanti con il suo nuovo nome, ovvero Peña, stravolgerà la vita di Leonor Hidalgo e del fratello di Flora. Il proprietario de La Deliciosa farà i conti con due personaggi legati al suo passato. Nel capitolo numero 783, metteranno piede nel quartiere spagnolo Eva e il figlio Nacho.

La nuova arrivata farà cadere nello sconforto totale la giovane Hidalgo, perché affermerà di essere la moglie del cioccolatiere. Leonor prenderà le distanze dal suo nuovo fidanzato, quando apprenderà che oltre ad essere già sposato è anche padre di un bambino.

Peña viene smascherato, ad Acacias 38 arrivano Eva e Nacho

Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana svelano che Inigo e Flora verranno a conoscenza che Peña in realtà ricorda benissimo di essere il vero Cervera.

I proprietari de La Deliciosa, dopo aver scoperto che il forestiero non ha rivelato di aver rubato una divinità indiana, si vendicheranno. I due fratelli approfitteranno di una festa organizzata nella loro cioccolateria, per svelare a tutti i presenti che il loro nuovo cameriere è il reale Inigo. Dopo essere stato smascherato, Peña si vedrà costretto a prendersi carico della gestione dell’attività commerciale di Flora ed Inigo, e farà i conti con un misterioso indiano.

Nel frattempo Inigo, invece di prestare aiuto al criminale, progetterà la sua partenza da Acacias 38 insieme alla sorella e alla fidanzata Leonor. La situazione prenderà una brutta piega, proprio quando il pasticciere si imbatterà in Eva e Nacho. La nuova arrivata, oltre a chiamare il fratello di Flora con il nome di Ignacio, dirà che il bambino che si trova con lei è il frutto del loro amore.

Leonor delusa da Inigo, il sospetto del fratello di Flora

Leonor dopo aver assistito alla spiazzante scena cadrà in preda alla disperazione e non darà modo ad Inigo di darle delle spiegazioni.

La giovane scrittrice farà addirittura perdere le sue tracce, questo dopo aver scoperto che la sua nuova fiamma le ha nascosto di avere già una famiglia. A quel punto Inigo si rifiuterà di riconoscere Nacho come suo figlio e disprezzerà Eva per essersi fatta viva nel momento sbagliato. Quest’ultima si scaglierà contro il fratello di Flora per averla abbandonata. Successivamente, Inigo tenterà di farsi perdonare dalla Hidalgo, ma durante una loro conversazione confermerà che Eva è sua moglie.

Dopo essere stato cacciato in malo modo da Leonor, il cioccolatiere riunirà tutti i tasselli e sospetterà che a far arrivare Eva ad Acacias 38 potrebbe essere stato Peña, ma purtroppo non avrà nessuna prova per dimostrare la sua tesi.