La morte di Samuel Alday sarà un evento tragico che caratterizzerà le nuove puntate spagnole di Una vita, in programma nei prossimi mesi su Canale 5. Il fratello di Diego verrà ucciso nel tentativo di difendere sua moglie Genoveva Salmeron dalla furia di Cristobal.

Una Vita: Genoveva minacciata da Cristobal

Le anticipazioni di Una Vita, incentrate sulle puntate spagnole in onda nei prossimi mesi su in Italia, si soffermano su un'inaspettata uscita di scena.

Si sta parlando di Samuel, il quale morirà dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Tutto avrà inizio quando l'Alday tornerà ad Acacias 38, dopo un salto temporale di ben dieci anni, insieme a Genoveva, la sua nuova moglie. Il ragazzo si rifarà un futuro dopo aver permesso a suo fratello Diego e Blanca Dicenta di abbandonare Acacias 38 insieme al loro piccolo Moises. I telespettatori scopriranno che il figlio di Jaime farà di tutto per proteggere il passato da 'donna dai facili costumi' della Salmeron. Peccato che ad Acacias 38 giungerà il suo ex protettore, un certo Cristobal, disposto a tutto pur di vendicarsi della donna.

Cristobal spara a Samuel

Dalle trame delle puntate spagnole di Una Vita si evince che Cristobal esigerà dai coniugi Alday una somma cospicua di denaro per tenere la 'bocca chiusa' sul vecchio mestiere di Genoveva. L'uomo minaccerà di riportare la donna sulla vecchia strada qualora non riuscisse a pagare il ricatto. Samuel, a questo punto, tenterà con ogni mezzo di mettere insieme il denaro richiesto, ma gli abitanti di Acacias 38 gli volteranno le spalle.

La coppia, infatti, non sarà ben voluta nel quartiere, tanto da essere costretta a fare i bagagli in fretta e furia. Proprio durante la fuga saranno intercettati da Cristobal. Il protettore non esiterà a puntare un'arma da fuoco contro la Salmeron, ma il fratello di Diego le farà da scudo con il proprio corpo, riportando una gravissima ferita.

Anticipazioni Una Vita: l'Alday perdona suo fratello Diego

Dopodiché Samuel verrà portato in ospedale, dove i medici cercheranno di tamponare la grave lacerazione.

Qui l'Alday peggiorerà ulteriormente dopo un iniziale miglioramento delle sue condizioni di salute. Infatti, riuscirà a consegnare una lettera a Genoveva per suo fratello Diego. Il ragazzo deciderà di chiedergli perdono per tutto il male ha fatto in precedenza. Purtroppo il giovane morirà non riuscendo ad avvisare la Salmeron della pericolosità di Ursula Dicenta. La darklady, infatti, si alleerà proprio con quest'ultima, decisa a vendicarsi di tutti i vicini che li hanno abbandonati nel momento del bisogno.