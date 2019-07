Prosegue l'appuntamento con la soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che vede la regia di Cagri Bayrak. Gli spoiler degli episodi dall'8 al 12 luglio rivelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Bulut. Il bambino vivrà un momento di crisi e non riuscirà a ritrovare la serenità dopo la sentenza definitiva del giudice che l'ha costretto a vivere con gli zii. Il ragazzino non sarà in grado di accettare questa decisione e finirà per fare una pazzia dopo aver sentito la mancanza di Ferit con il quale ha un rapporto speciale.

L'Aslan e la collaboratrice dovranno fare i conti con la notizia della sparizione di Bulut che li farà cadere nello sconforto. L'imprenditore, però, si dirà sicuro di sapere dove possa trovarsi il nipote pensando cosa abbia in mente il bambino.

Il dottor Aslan alle prese con le pesanti accuse ricevute da Hakan

Ferit dovrà gestire le pressioni derivanti dall'affronto di Hakan che farà delle pesanti accuse nei confronti dell'uomo raccontando alle forze dell'ordine la possibilità di un coinvolgimento del dottor Aslan.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Demet che si troverà alle prese con una notizia inaspettata pronta per sconvolgere la vita della donna. La consorte di Hakan (Necip Memili) dimostrerà di non essere felice dopo aver saputo di essere in dolce attesa e vorrà trovare una soluzione senza dare le dovute informazioni al marito. La donna sarà convinta di fare la scelta giusta e spiegherà al medico la volontà di abortire.

Nazli non sa in che modo comportarsi

Nel frattempo, Nazli non riuscirà a contenere la calma nei confronti di Asuman che avrà delle colpe per aver inviato le foto di Ferit ai rivali dell'uomo.

La cuoca comprenderà che, se la sorella non avesse accettato di far parte del piano di Hakan e Demet, il piccolo Bulut sarebbe stato affidato allo zio. La chef crederà di non avere alternativa e vorrà raccontare la verità al datore di lavoro ma potrebbe trattarsi di un errore. Nazli, nonostante la buona volontà, non sarà in grado di parlare con l'uomo in quanto passerà del tempo in compagnia dell'Aslan con il quale inizierà a bere.

L'invito di Tarik a Fatos

La sorella di Asuman finirà per ubriacarsi e rimarrà per tutta la notte a casa di Ferit (Can Yaman).

Inoltre, Nazli e Ferit troveranno Bulut rintanato nella casa dei genitori ma il bambino sarà costretto a recarsi da Hakan. Nazli avrà intenzione di mettere delle distanze nel rapporto con Ferit con l'intento di dimenticare la notte di passione vissuta con l'imprenditore. Tarik deciderà di fare un invito a Fatos per farla prendere parte a uno spettacolo teatrale. Infine Ferit si scontrerà con Deniz ricordando all'amico quanto sia spietato il mondo degli affari.