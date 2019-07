La popolare soap opera di origini iberiche Una vita, scritta dall’autrice Aurora Guerra, si arricchisce sempre di colpi di scena inaspettati. Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana Liberto Seler continuerà a stare male per non essere riuscito a farsi perdonare dalla moglie Rosina Rubio. Il nipote di Susana non appena vedrà la sua amata in procinto di lasciare il paese, si rifugerà nell’alcool. L’avvocato Felipe Alvarez Hermoso, invece, intraprenderà una relazione segreta con la sua cameriera Marcia.

Liberto disperato, Emilio si rifiuta di fuggire con Cinta

Gli spoiler delle puntate che i telespettatori spagnoli vedranno da lunedì 22 a venerdì 26 luglio 2019 segnalano che Liberto soffrirà per la partenza della moglie Rosina quando la sorprenderà intenta a dare l'ultimo saluto a Casilda e Susana. Nel frattempo Emilio si rifiuterà di fuggire con Cinta quando Ledesma si presenterà nella sua abitazione con la figlia Angeline.

Dopo essersi arreso per non essere stato in grado di smascherare Alfredo, Felipe cercherà di mettere fine alla tresca amorosa con Genoveva, che non sarà assolutamente disposta a perderlo. Nonostante ciò, quest’ultima accetterà di prendersi cura di suo marito. In seguito Susana, preoccupata per Liberto, chiederà ai Palacios e a Casilda di tenere sotto controllo suo nipote. Il Dominguez, sapendo che Angeline si trova in città, cercherà di incoraggiare Cinta portandola a delle lezioni di canto.

Scoppia la passione tra Felipe e Marcia, Ramon mette in guardia Antonito

Emilio passeggerà per le strade di Acacias 38 con la sua promessa sposa catturando l'attenzione dei vicini. Intanto Genoveva cambierà strategia con il marito chiedendogli perdono e,soprattutto, promettendogli di rispettare tutte le sue decisioni. Nel contempo l’Alvarez Hermoso e la cameriera Marcia inizieranno una relazione segreta.

Nel frattempo Cinta continuerà ad essere triste mentre Emilio apprenderà che Angeline ama un altro uomo. Casilda, dopo aver sorpreso Liberto bere qualche bicchiere di troppo e guardare una fotografia di Rosina, inizierà a temere il peggio. Genoveva rivelerà a Lolita il segreto più oscuro di Alfredo. Ramon metterà in guardia il figlio Antonito dicendogli che sua moglie si è avvicinata a Genoveva. Successivamente Lolita svelerà ai suoi familiari ciò che ha scoperto su Alfredo.

Emilio preparerà un piano con l’aiuto di Antonito e Cinta per non sposare Angeline. Per finire, Genoveva dopo essere riuscita a convincere il marito ad incontrare Eladio, rientrerà a casa proprio quando il Bryce si troverà faccia a faccia con un intruso.