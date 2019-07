Cala il sipario sulla prima stagione di The Resident. Stasera su Rai 1 a partire delle 21:25 andranno in onda gli ultimi due episodi del medical drama statunitense dell'emittente Fox. Il primo ciclo di episodi della serie televisiva con Matt Czuchry ed Emily VanCamp si avvia alla conclusione anche in chiaro sulla prima rete Rai, mentre su Fox Life (il canale 114 di Sky) si è da poco conclusa la seconda stagione e in autunno è previsto l'arrivo della terza.

Questa sera il tredicesimo e il quattordicesimo episodio andranno in onda su Rai Uno e contemporaneamente saranno disponibili in diretta su RaiPlay, il sito ufficiale dove poter vedere i programmi trasmessi dai canali Rai anche in streaming on demand. I telespettatori possono visionare i contenuti anche in mobilità utilizzando l'app ufficiale di RaiPlay disponibile per smartphone e tablet.

The Resident gli episodi 13 e 14 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Sta per giungere anche in chiaro su Rai 1 il season finale di The Resident la cui prima stagione è in onda ogni martedì in prima serata dal 25 giugno 2019.

Con la programmazione di tre episodi alla settimana il primo ciclo, composto da 14 episodi, si concluderà stasera con gli ultimi due: 'Corri dottore, corri' ed 'Eclissi del cuore'. Per vedere gli episodi in diretta streaming su RaiPlay bisogna collegarsi al sito e andare a selezionare la voce 'Dirette' nel menù che si trova in alto a sinistra della Home Page. La piattaforma RaiPlay, poco dopo la messa in onda, permette inoltre agli utenti che seguono la serie - dopo aver effettuato la registrazione - di recuperare gli episodi utilizzando il servizio di streaming on demand, non solo su pc ma anche su smartphone e tablet, attraverso l'uso dell'app RaiPlay.

La prima stagione di The Resident riserva al pubblico un finale ricco di colpi di scena

Questa sera su Rai 1 si concluderà la prima stagione di The Resident. Il quinto ed ultimo appuntamento con la serie tv creata da Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi sarà caratterizzato da alcuni colpi di scena. Il più eclatante sarà quello ai danni della dottoressa Lane Hunter che verrà smascherata grazie all'intervento inaspettato del dottor Bell.

Prima di giungere a questo, accadranno altri avvenimenti come l'arresto dell'infermiera Nevin, incastrata dalla machiavellica oncologa Hunter, la sua scarcerazione grazie all'aiuto del padre di Conrad e, come sempre, l'arrivo di nuovi casi medici al Chastain Park. Il trio formato dall'infermiera Nic Nevin e dai dottori Conrad Hawkins e Devon Pravesh farà il possibile per inchiodare la Hunter che, per la carriera e il denaro, causa la morte di alcuni malati di cancro sottoponendoli a pesanti sedute di chemioterapia e somministrando loro farmaci che finiscono per ucciderli.

L'appuntamento con il finale della prima stagione di The Resident è per stasera alle 21:25 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.