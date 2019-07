Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori: è questa la bella notizia giunta questa mattina direttamente da Instagram. L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha pubblicato una foto del "braccialetto" sul quale è apposta l'ora di nascita e il peso del piccolo Domenico, il bambino che i fan della coppia attendevano con tanta ansia e gioia.

Pietro annuncia la nascita del figlio su IG: 'La felicità pesa 4 kg'

Dopo giorni di attesa e falsi allarmi, finalmente è nato il primo figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione: il casertano ha fatto ricorso ai social network per divulgare la lieta notizia nelle prime ore di questa mattina.

"Forza amore mio", ha scritto il 29enne campano in una Instagram Stories intorno alle 7 di stamattina: poco tempo dopo, con una foto ha confermato la nascita del bambino.

"La felicità pesa 4 kg", ha fatto sapere il neo-papà verso le ore 8. Lo scatto che ha accompagnato l'annuncio della venuta al mondo del piccolo Domenico, mostra il polso della tronista con tanto di "braccialetto" recante le prime informazioni sul neonato: "Perrotta-Tartaglione, ore 7:30 e 4 Kg" si legge sull'immagine condivisa da poche ore.

Rosa non si è ancora pronunciata, probabilmente perché ancora provata dal parto che dovrebbe essere avvenuto non più tardi di due ora fa in una clinica privata napoletana.

L'ironia del web sulla lunga dolce attesa di Rosa

L'arrivo di Domenico Tartaglione non era atteso soltanto dai genitori Rosa e Pietro: i numerosi fan della coppia formatasi a Uomini e Donne circa tre anni fa, già da un po' di giorni si domandavano quanto mancasse al lieto evento.

Sulla gravidanza della Perrotta, infatti, si è detto e scritto di tutto nell'ultimo periodo: diversi siti di Gossip, ad esempio, hanno ironizzato sull'apparente "lunghissima dolce attesa" dell'ex tronista con frasi e video ai quali la diretta interessata ha sempre risposto con il sorriso sulle labbra.

"E anche oggi Rosa non ha partorito": è stata questa la battuta più utilizzata dai follower della 30enne salernitana dopo aver realizzato che il piccolo Domenico, nei giorni scorsi, ancora non si era deciso a venire al mondo.

Anche l'ex tronista, nelle Instagram Stories postate di recente, si è divertita a sollecitare il figlio a nascere in vari modi. Nonostante ciò, il bimbo si è fatto attendere fino a stamattina quando, intorno alle 7:30, i genitori hanno potuto finalmente stringerlo tra le loro braccia.

La bella storia d'amore tra Rosa e Pietro, iniziata al dating-show di Maria De Filippi, ha dato così il suo frutto più bello: il 25 luglio, infatti, è nato il primo figlio di una delle coppie più apprezzate tra quelle che si sono formate negli studi di U&D.