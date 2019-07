Passano le settimane di questa calda estate e le registrazioni della stagione 2019-20 di Uomini e donne si avvicinano. L'esordio del programma su Canale 5 avverrà il prossimo 16 settembre ma i protagonisti entreranno in studio con qualche settimana di anticipo, presumibilmente già a partire da fine agosto. Cosa dovranno aspettarsi allora i telespettatori? Raffaella Mannoia ha già annunciato che inviterà le due ex troniste Giulia Cavaglià e Angela Nasti per conoscere i particolari delle loro repentine rotture con le scelte Manuel Galiano e Alessio Campoli.

Ma il momento del confronto potrebbe arrivare anche per alcuni volti noti del Trono Over, tra i quali è impossibile non segnalare Pamela Barretta e Stefano Torrese. Interrogata dai propri followers su Instagram e intervistata dalla rivista dedicata al dating show, infatti, l'ex dama si è detta disponibile al faccia a faccia, lanciando anche nuove frecciatine contro il suo ex fidanzato.

Pamela Barretta: 'Ho voglia di raccontarvi tutto'

La scorsa stagione del Trono Over di Uomini e donne si è conclusa in maniera inaspettata per Pamela Barretta: ospite del programma insieme a Stefano Torrese per fare il punto sulla loro storia, la dama è stata informata dei contatti mantenuti tra il fidanzato e Roberta Di Padua.

Ne è scaturita una discussione al vetriolo che ha portato, a distanza di qualche giorno, alla definitiva rottura. Ma i dettagli di quanto accaduto non sono mai stati completamente svelati, tanto che ora l'ex dama sarebbe disposta ad un nuovo faccia a faccia con il suo ex. La conferma è arrivata da alcune risposte della Barretta alle domande dei fan su Instagram. Qualcuno le ha chiesto se sia desiderosa di dare la sua versione dei fatti nella prossima edizione di Uomini e donne e lei ha rivelato: "Ho una grande voglia di raccontarvi tutto. Per ora resto per alcuni la donna pesante. Ma sono sicura che cambiereste opinione".

Stefano Torrese avrebbe recitato

Affidandosi sempre ad Instagram, Pamela Barretta ha spiegato ai fan che Stefano Torrese ha vestito i panni dell'attore con lei. Dopo la loro uscita insieme da Uomini e donne, lui avrebbe indossato una maschera, come documentato da alcuni messaggi che lei non ha mai cancellato. Per tale ragione, la dama si è detta certa che per lui un confronto non sarebbe vantaggioso: "Non gli conviene perché vi racconterei tutto!

Ho sbagliato a tacere". Novità sono giunte anche in merito ai rapporti di Torrese con un'altra dama da lui conosciuta nel parterre del Trono Over. Stando a quanto precisato da Pamela, Stefano non avrebbe avuto contatti via chat con la sola Roberta Di Padua ma anche con un altro volto noto ovvero Noel Formica. Con quest'ultima continuerebbe a messaggiare ancora oggi, come confermato dai vari like da lei messi nelle foto di Stefano su Instagram.