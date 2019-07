L'ex tronista di Uomini e donne Giulia Cavaglià è tra i personaggi più discussi nell'ultimo periodo. In seguito alla fine del suo percorso all'interno del programma di Maria De Filippi, infatti, la ragazza ha fatto molto discutere di sé. La fine lampo della relazione con Manuel Galiano ha fatto sorgere dei sospetti. Alcuni utenti infatti, ritengono che la ragazza possa aver preso in giro tutti. Altri invece, sono dell'idea che sia stato Manuel ad ingannarla, tradendola a Ibiza dopo pochissimi giorni.

Ad ogni modo, comunque siano andate le cose tra i due, una cosa è certa: adesso non stanno più insieme e, quasi certamente, non faranno mai pace.

Giulia Cavaglià, infatti, ha risposto ad alcune domande dei fan in merito alla possibilità di tornare insieme ad un ex fidanzato. In merito alla vicenda, la ragazza è stata davvero lapidaria ed ha negato ogni possibilità di ritorno di fiamma. Scopriamo nel dettaglio cosa ha rivelato.

Giulia Cavaglià parla della possibilità di tornare con un ex

Il percorso di Giulia all'interno di Uomini e Donne non è stato proprio fortunato.

La ragazza infatti, ha ricevuto un due di picche da Lorenzo Riccardi quando era una sua corteggiatrice e pare sia stata tradita da Manuel, pochi giorni dopo la scelta. Nonostante tutto però, la bella torinese non perde la sua forza d'animo e il suo orgoglio e continua a mostrarsi assolutamente serena sui social. Nel corso della giornata di ieri 7 luglio ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan e ciò che ha rivelato ha lasciato davvero senza parole.

Un utente le ha chiesto se fosse favorevole all'idea di tornare con un ex. Giulia Cavaglià è stata assolutamente lapidaria in merito alla questione. La ragazza, infatti, ha detto: "Assolutamente no". Tornare con un ex significherebbe riciclare un qualcosa che, ormai, non è più di moda. Inoltre, se si chiamano "ex" evidentemente un motivo ci sarà.

L'ex tronista rivela la sua più grande paura: altissima dose di cinismo

Da queste parole, quindi, si è capito chiaramente che la ragazza non ha nessuna intenzione di perdonare o fare un passo indietro nei confronti di Manuel.

Successivamente, un altro utente le ha domandato quale fosse la sua più grande paura e lei ha spiazzato tutti.

Giulia, infatti, ha detto che la cosa che teme di più è quella di non riuscire più ad innamorarsi veramente di qualcuno. Questo, ovviamente, in virtù delle varie esperienze negative avute in passato. Purtroppo, la vita l'ha portata a credere che o si ama o si è amati. Ad oggi, le appare davvero difficile che possano verificarsi entrambe queste due condizioni. Insomma, la Cavaglià ha mostrato una dose estremamente elevata di cinismo.