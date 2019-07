Il programma Uomini e donne è andato in vacanza ma il pubblico da casa continua ad essere aggiornato su quanto sta accadendo alle varie coppie del talk show di Maria De Filippi. Al centro del gossip nelle ultime ore ci sono finiti Sabrina Travaglini e Paolo Marzotto. La coppia, nata al trono over del programma di Canale 5, dopo la magnifica uscita dal programma, aveva avuto dei problemi. Nelle passate Instagram Stories, Paolo si è sempre assunto le colpe di tutto, definendo Sabrina come una persona e donna assolutamente fantastica.

Pubblicità

Pubblicità

Ad ogni modo, dopo un po' di tempo, i due protagonisti hanno deciso di fare pace. Stando a quanto emerso, quindi, sembra proprio che Marzotto sia riuscito a farsi perdonare dalla sua donna.

Paolo e Sabrina ritornano insieme: Pamela Barretta pubblica foto e video di loro due

Sul profilo Instagram di Pamela Barretta sono apparse delle foto e dei video che rendono assolutamente inequivocabile il ritorno di fiamma tra Paolo e Sabrina. I due, infatti, sono distesi al mare e appaiono davvero felici e spensierati.

Pubblicità

Tali contenuti sono presenti nelle Instagram Stories della dama del trono over Pamela. Al momento, però, i diretti interessati non si sono ancora espressi chiaramente in merito alla vicenda. Tuttavia, le foto pubblicate dalla Barretta non lasciano assolutamente spazio ad interpretazioni differenti.

Paolo e Sabrina avevano lasciato la trasmissione in un modo davvero plateale. Lui, infatti, le aveva scritto una lettera meravigliosa, letta al centro dello studio nel corso della puntata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Maria De Filippi

Tale messaggio si concludeva con le parole "Ti amo". Davanti a tali parole, la dama del trono over non ha potuto fare a meno di cedere e di accettare di lasciare la trasmissione insieme a lui.

Il percorso della dama e del cavaliere a Uomini e Donne

Dopo pochissimo tempo, però, i due hanno incominciato ad avere alcuni problemi. Sulle Instagram Stories di Paolo, infatti, si sono incominciati a diffondere una serie di messaggi volti ad annunciare la loro separazione.

In tali post, però, l'uomo ha sempre difeso a spada tratta la dama sollevandola da ogni tipo di colpa o responsabilità per quanto accaduto. Lui stesso ha dichiarato di essersi comportato davvero male nei suoi confronti.

Ad ogni modo, dopo tutto quello che è accaduto, i due sono riusciti finalmente a riappacificarsi. Paolo e Sabrina, infatti, sono tornati insieme e sembra proprio sia riuscito a farsi perdonare. Ricordiamo che il cavaliere era venuto in trasmissione per corteggiare Gemma Galgani.

Pubblicità

Le cose, però, non sono mai andate bene con la dama bianca. Per questo motivo Paolo si è dedicato ad altro.