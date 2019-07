Questa sera andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island, uno dei reality più amati degli ultimi anni. In queste settimane trascorse, il pubblico da casa ha imparato a conoscere le sei coppie di fidanzati in gioco. La prima coppia ad aver abbandonato il programma è stata quella formata da Nunzia e Arcangelo. I due hanno deciso di uscire separatamente dal programma, anche se la ragazza ha cercato attraverso un secondo confronto di risolvere la situazione. Chi non potesse assistere alla messa in onda di oggi 15 luglio, potrà rivedere la replica attraverso il sito di Mediaset Play o Witty Tv.

Pubblicità

Pubblicità

Temptation Island, la replica della quarta puntata in streaming online

La quarta puntata di Temptation Island si prospetta molto avvincente. I telespettatori che non potessero assistere in diretta all'appuntamento di questa sera, potranno visionare la replica attraverso il sito di Witty Tv, dove sono disponibili tutte le repliche del reality in questione e non solo. Basterà accedere alla piattaforma in questione ed avere una connessione internet per poter guardare la puntata.

Pubblicità

Oltre al sito Witty Tv, la sere televisiva Mediaset mette a disposizione Mediaset Play, il sito online dove è possibile rivedere in streaming tutte le puntate dei propri reality preferiti o delle fiction. Sarà necessario iscriversi attraverso l'inserimento di mail ed una password di riconoscimento, che servirà poi anche per gli accessi successivi. Inoltre, i telespettatori potranno scaricare anche l'omonima applicazione sul proprio smartphone o tablet. In questo modo, tutte le messe in onda di Temptation Island potranno essere riviste comodamente in completa mobilità.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Anticipazioni Temptation Island, richiesti due falò di confronto

La puntata di Temptation Island che andrà in onda tra pochissime ore si prospetta molto movimentata. Come rivelate dalle anticipazioni pervenute direttamente dalla pubblicità della trasmissione, altre due coppie richiederanno il falò di confronto. Inoltre, si scoprirà se Jessica ha accettato il confronto con il suo ragazzo, esausto ormai dell'avvicinamento tra la sua ragazza e il single Alessandro.

I telespettatori potranno vedere Katia in una veste diversa: la ragazza infatti, scoppierà in lacrime per il fidanzato Vittorio, il quale nelle scorse settimane si è avvicinato sempre di più ad una delle tentatrici. Anche David sarà fortemente deluso dalla sua fidanzata Cristina, da cui non si aspettava di vedere certi atteggiamenti. Ilaria sarà invece sempre più arrabbiata con il suo fidanzato Massimo.

Pubblicità

Come rivelato dalla pagina Instagram di Temptation, la ragazza dirà alle sue compagne d'avventura di non volerlo più.