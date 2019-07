Avvincenti e intriganti anticipazioni giungono per Upas (Un posto al sole) relativamente alla prossima settimana che va dal 15 al 19 luglio. Nello scenario stupendo di Napoli c'è chi se ne andrà e lascerà la famiglia. Una coppia in particolare sarà in crisi, Serena e Filippo. Inoltre nuovi progetti lavorativi coinvolgeranno Patrizio e Beatrice, di che si tratterà?

Un posto al sole spoiler 15-19 luglio: gelosie e crisi matrimoniali

Da lunedì 15 a venerdì 19 luglio 2019 assisteremo a roventi avvenimenti nella soap partenopea Un posto al sole.

Diego sarà ormai geloso alla follia di Beatrice e Raffaele non approverà il sentimento del figlio: quest'ultimo non resisterà ad una situazione simile e, non potendo avere la sua amata, se ne andrà lontano da tutti. Quindi più nessuno saprà più niente di lui.

Patrizio inaspettatamente farà rientro a Napoli e comunicherà di avere portato a termine il suo impegno come stagista. Gli verrà subito proposto di divenire chef per il servizio catering di cui si occuperanno a breve Filippo e Serena.

Non solo il Giordano, ma anche Beatrice potrebbe cambiare lavoro: la donna accetterà il nuovo incarico?

Intanto ella rivelerà tutto ai colleghi dello studio Navarra in cui lavora, e spiegherà che la proposta lavorativa è molto interessante. Raffaele invece starà sulle spine perché non avrà alcuna novità sul figlio e, conoscendolo Diego, avrà timore di un suo gesto inconsulto dettato dalla gelosia.

La scoperta di Marina

Arturo riuscirà a convincere Marina ad accettarlo nella sua abitazione.

Vivendo insieme, la Giordano farà però una scoperta alquanto tragica. L'uomo è ammalato e non accetterà alcuna terapia, un tumore invasivo sta per fare finire la sua vita: egli si lascerà convincere e si curerà o lascerà che la malattia lo consumi senza fare niente per debellarla?

Serena e Filippo andranno in crisi per la partenza del secondo dovuta a impegni lavorativi. Arriverà mai per la coppia un po' di serenità? Sembra proprio di sì! Il loro progetto lavorativo li unirà, almeno per un po' di tempo.

Nel frattempo Otello, stanco di essere in pensione e annoiarsi diverrà famoso nei social e questo lo allontanerà da chi gli vuole bene.

Patrizio diverrà cuoco per lo yacht appartenente ai Sartori, anche se all'inizio non sarà molto entusiasta della proposta. Filippo e Serena metteranno al corrente Roberto che il cuoco è stato trovato. È giunto il momento di iniziare una nuova avventura per i tre, che diventeranno imprenditori. Giulia raggiungerà Denis, il suo compagno purtroppo la deluderà e le farà decidere di partire.

La donna capirà di non poter fidarsi e amare chi ha saputo farle del male. Alex e Vittorio torneranno da Berlino e una telefonata sconvolgerà il primo: ma nel bene o nel male? Di questo e molto altro tratteremo nelle prossime anticipazioni di Upas.