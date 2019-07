Dopo la rottura con la De Lellis, si è parecchio parlato di alcuni flirt dell'ex tronista di U&D. Negli ultimi giorni però, si è fatta sempre più insistente la voce di una frequentazione tra lui e Sara Croce. I due sono stati più volte avvistati insieme in alcuni locali ed il Gossip è diventato sempre più incessante, ma non è mai arrivata mai una smentita da parte dei diretti interessati. A confermare il flirt tra l'ex di Giulia De Lellis e l'avvenente Madre Natura dell'ultima edizione di Ciao Darwin, ci ha pensato il settimanale 'Chi', pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto dei due che li ritrae mentre si scambiano un bacio al mare. Inoltre, il ragazzo pare avere le migliori intenzioni per l'inizio di questa nuova love story.

Gossip, Andrea Damante e Sara Croce fotografati mentre si scambiano il primo bacio

Il settimanale 'Chi' ha sciolto ogni dubbio riguardo alla relazione tra Damante e Sara Croce, pubblicando la foto inequivocabile che tra i due c'è qualcosa. Tutte le prime foto del bacio e i dettagli ulteriori sulla loro relazione, saranno svelato all'interno del giornale in uscita questo mercoledì 10 luglio. L'ex tronista di Uomini e Donne sembra dunque aver ritrovato finalmente l'amore accanto alla bella influencer.

Secondo quanto riportato da 'Chi', Andrea avrebbe confessato che quello con Sara non è un flirt e che questa volta con lei fa sul serio. L'ex di Giulia De Lellis sembra dunque avere tutte le intenzione di voltare pagina, dopo essere rimasto deluso dall'ex corteggiatrice di U&D. I due si stanno godendo quella che sembra essere la loro prima vacanza a Forte dei Marmi.

Il 'Dama' ritrova la serenità con Sara, Giulia De Lellis più felice che mai con Iannone

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sembra dunque essere definitivamente finita, nonostante i fan sperassero in un ritorno di fiamma tra i due.

Il tronista e la De Lellis hanno provato per un periodo a recuperare il loro rapporto, fino a quando l'influencer ha deciso di lasciare il dj per l'ex di Belen Rodriguez. Il veronese aveva rivelato di avercela messa tutta per riconquistare la fiducia della donna e che fino a poco tempo prima che lei andasse da Iannone, la ragazza stava a casa sua con lui.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne però, sembra non avere più dubbi e sui social si mostra spesso con con il bel pilota, con cui sembra essere molto in sintonia.

Alcune settimane fa, Giulia ha rivelato che a fare il primo passo sarebbe stato proprio Iannone e che è stato molto paziente con lei, non forzandola mai. La ragazza ha poi rivelato di essere rimasta colpita dalla galanteria dell'uomo. Le strade di una delle coppie più amate di Uomini e Donne si sono dunque separate definitivamente.