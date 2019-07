Nuovo appuntamento sulle novità di Un posto al sole, la soap opera che da oltre vent'anni intrattiene le serate degli italiani su Rai Tre. Gli spoiler dei nuovi episodi trasmessi dal 29 luglio al 2 agosto, rivelano che inizierà il processo contro Manlio Picardi mentre Marina Giordano farà qualunque cosa per aiutare suo padre Arturo nella battaglia legale. Infine Vittorio sarà sempre più diviso tra Anita e Alex.

Un posto al sole: Otello ad un bivio

Le anticipazioni di Un posto al sole, tratte dai nuovi episodi che i telespettatori avranno modo di vedere da lunedì 29 luglio al 2 agosto su Rai Tre, svelano che Vittorio si sentirà in colpa per aver tradito la Parisi con Anita. Intanto Alex e la sorella saranno succubi della presa di posizione della mamma. Le due ragazze, infatti, si trasferiranno a vivere insieme nella Terrazza.

Allo stesso tempo, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sarà messo di fronte alle sue responsabilità da Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Dall'altro canto, Otello (Lucio Allocca), sarà di fronte ad un bivio: restare con Teresa e gettarsi a capofitto in una storia d'amore.

Marina chiede aiuto ad Aldo Leone

Il giovane Del Bue non riuscirà a confessare il suo tradimento mentre Serena cercherà di smussare il suo carattere per cercare di andare più d'accordo con Filippo.

Intanto Marina non intenderà arrendersi, sebbene il legale Aldo Leone non sia sicuro della riapertura del processo ad Arturo. Infine in tribunale Manlio Picardi sarà chiamato a rispondere di tutte le sue malefatte ai danni della moglie.

Adele soffre a causa di Manlio

Le spoiler di Un posto al sole in onda nell'ultima settimana di luglio, svelano che la Giordano avrà un confronto con la figlia del testimone che potrebbe aiutare suo padre ad uscire dai guai.

Allo stesso tempo, Adele soffrirà moltissimo dopo aver rivisto Manlio seduto sul banco degli imputati. La moglie del colonnello, infatti, proverà ancora paura di lui, tanto da avere una crisi d'ansa.

Arturo e Raffaele si avvicinano

Serena (Marian Candurro) e Leonardo, intanto, si avvicineranno sempre di più. I due, infatti, porteranno un gruppo di cinesi in un tour in barca a vela. Qui saranno messi in difficoltà da un guasto all'imbarcazione, tanto da escogitare un piano per portare i turisti in salvo.

Infine Raffaele e Arturo consolideranno la loro ritrovata amicizia mentre Marina (Nina Soldano) si augurerà di aiutare il padre gravemente malato di cancro. Come evolverà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi sulle vicende ambientate al Palazzo Palladini, ricordando che per rivedere le puntate basterà collegarsi alla piattaforma gratuita e on-line RaiPlay.