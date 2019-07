Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. Durante la settimana che andrà dal 29 luglio al 2 agosto saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Primo tra tutti la spiazzante decisione di Otello di partecipare ad un motoraduno invece di recarsi da sua moglie Teresa. Al centro delle scene ci sarà anche Vittorio che sarà molto combattuto su come gestire la difficile situazione in cui si ritroverà.

Avrà inizio il processo a Manlio Picardi ed Adele apparirà molto turbata. A sorpresa mia si trasferirà alla terrazza con Alex, mentre Marina Giordano farà tutto il possibile per rendere giustizia a suo padre.

La difficile posizione del giovane Del Bue

Vittorio tutto d’un tratto si troverà a gestire i suoi tormenti interiori per aver tradito Alex, mentre lei e Mia si ritroveranno coinvolte in una drastica decisione della loro madre che le riguarda.

Patrizio dopo aver cominciato il suo nuovo lavoro si ritroverà a dover affrontare per la prima volta Roberto. Otello invece deciso a dare una svolta alla sua vita monotona sarà costretto a scegliere tra Teresa e la sua voglia di vivere un’avventura spensierata.

Il processo Picardi comincerà a creare le prime tensioni

Vittorio dopo aver scoperto tutte le difficoltà familiari della sua ragazza si sentirà ancor più schiacciato dal peso delle sue azioni e sarà parecchio tentato di confessarle le verità.

Il processo a Manlio Picardi si avvicinerà sempre di più: proprio per questo motivo crescerà la tensione di Adele e Susanna. Serena decisa a ristabilire l’equilibrio familiare affronterà Filippo e lo esorterà a rivedere alcuni lati difficili del suo carattere.

Marina tornerà nel suo quartiere

L’avvocato Leone comunicherà a Marina che la posizione di suo padre è davvero complicata, ma la donna decisa a fargli avere giustizia, si recherà nel suo quartiere di origine per cercare informazioni utili e per confrontarsi con la figlia del testimone.

Adele dopo aver visto suo marito avrà un crollo. Otello invece rientrerà con moto anticipo dal motoraduno a cui aveva deciso di partecipare, ma per quale motivo?

Serena e Leonardo si ritroveranno in difficoltà

Nel corso di una gita in barca con i cinesi, Serena e Leonardo si ritroveranno ad affrontare un'inaspettata emergenza e dovranno fare squadra per evitare conseguenze. Mentre la Giordano si mostrerà determinata a far ottenere giustizia a suo padre, l’uomo approfondirà il suo rapporto con Raffaele.

Renato e Nadia affronteranno alcuni momenti di tensione a causa di alcune scelte della donna che infastidiranno parecchio il suo compagno. Riusciranno a trovare un accordo?