Velvet Collection 2 andrà in onda su Rai1 a partire da martedì 6 agosto in prima serata. I primi due episodi della seconda stagione della serie spagnola ambientata a Barcellona, narrano le avventure che girano intorno al mondo dell'alta moda negli anni '60. In totale, Raiuno trasmetterà dieci episodi in cinque appuntamenti.

Trame dei primi due episodi: si parte con una sfida molto importante

Nel primo episodio i protagonisti dovranno affrontare una grande sfida inerente a un progetto di moda.

Il console iraniano, Omar Ahmadì chiederà a Clara e al suo staff una sfilata privata per l'imperatrice Farah Diba. Quest'ultima, inoltre avrà intenzione di commissionare la realizzazione di un abito che indosserà il giorno della sua incoronazione.

Questo difficoltoso e importante traguardo potrebbe segnare per sempre l'azienda dandole prestigio mondiale o, al contrario, danneggiandola irrimediabilmente.

Mateo farà ritorno da Londra e dovrà capire se il suo matrimonio con Clara dovrà essere annullato o meno. L'uomo dovrà prendere la difficile decisione di firmare le carte per l'annullamento o meno.

Intanto Raul sarà in ospedale e la sua situazione non vedrà segnali di miglioramento dopo un mese e mezzo di ricovero. Il medico, a quel punto, proporrà di effettuare una nuova operazione chirurgica.

Cast riconfermato e nuovi attori che promettono colpi di scena

Il cast della fortunata serie, che ha avuto un seguito di milioni di telespettatori, sarà composto dagli stessi attori riconfermati.

La protagonista, Clara, sarà interpretata dalla bravissima attrice Marta Hazas. Ci saranno anche Diego Martin Gabriel nei panni di Enrico Otegui, Adrian Lastra che interpreterà Pedro Infantes e Asier Exteandìa che sarà Raul De La Riva. Ritorneranno anche Magan Montaner (Pepa de Il Segreto) che avrà il ruolo di Elena Pons, Fernando Guallar che sarà Sergio e Llorenç Gonzales nelle vesti di Jonas.

Nella seconda stagione di Velvet Collection ci saranno anche delle novità: Daniel Murel interpreterà Antonio Godino e Andrés Velencoso (ex fidanzato di Kylie Minogue) che sarà l'ambasciatore iraniano, Omar Ahmadi.

Quest'ultimo sarà un personaggio pieno di sorprese, avvolto da un misterioso passato oscuro che sarà disposto a tutto pur di mettere in atto i suoi piani disonesti.

Sarà una stagione ricca di colpi di scena, come hanno anticipato gli stessi attori che si sono mostrati subito entusiasti alla lettura del copione.

La fiction spagnola ambientata in un magazzino di lusso, se non ci saranno cambiamenti nella programmazione RAI, andrà in onda alle 21.25 di ogni martedì e l'ultima puntata sarà trasmessa il 4 settembre.