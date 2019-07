Bellissima notizia per i fan dello sceneggiato iberico “Una vita”. Le ultime anticipazioni riguardanti gli avvenimenti che accadranno negli episodi in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana in corso, annunciano che si riconcilierà una storica coppia. Si tratta di Liberto Seler che proprio quando crederà di aver perso per sempre l’amore della sua vita, incontrerà Rosina Rubio nel luogo in cui si sono scambiati il loro primo bacio.

Ebbene sì, entrambi si recheranno al fiume per ricordare il giorno del loro anniversario. Improvvisamente la madre di Leonor Hildago dimostrerà di aver rinunciato a lasciare Acacias 38, visto che darà un’altra possibilità al marito, perdonando finalmente il tradimento subito di recente.

Liberto e Rosina si riconciliano, Susana felice per il nipote

Nel corso delle puntate che il pubblico spagnolo potrà seguire dal 29 luglio al 2 agosto 2019, Genoveva e Ursula saranno le uniche che parteciperanno al funerale di Alfredo Bryce.

Intanto Liberto si recherà da solo al fiume precisamente dove lui e Rosina hanno vissuto dei momenti felici. Il Seler approfitterà del momento di solitudine per scrivere su un pezzo di carta, ma subito dopo lo getterà in acqua, e non riuscirà a trattenere le sue lacrime. All’improvviso qualcosa attirerà lo sguardo del nipote di Susana, visto che crederà di aver visto qualcuno muoversi tra gli alberi.

In realtà non si tratterà di un’allucinazione, dato che Rosina apparirà davanti al marito: questo momento sarà molto emozionante perché i due coniugi si riconcilieranno dandosi un bacio appassionato e un forte abbraccio. A quel punto la coppia rimetterà piede ad Acacias 38 mano nella mano, per annunciare il ritorno di fiamma. Susana accoglierà il nipote e la madre di Leonor, e gli dedicherà delle tenere parole.

La sarta dopo aver ricordato al nipote che all’inizio per lei è stato difficile accettare la sua storia d’amore con la Rubio, affermerà che adesso non poteva immaginarlo affatto separato. Nel frattempo Ramon e la sua fidanzata Carmen saranno alle prese con gli ultimi preparativi del loro imminente matrimonio.

Ursula fa una promessa a Genoveva, Emilio disperato

Il giorno seguente il Palacios riunirà i suoi familiari e gli comunicherà che è meglio che lui e la sua amata una volta che saranno sposati vadano a vivere in un altro piano del suo appartamento.

Lolita non sarà affatto d’accordo con la decisione del suocero, infatti gli dirà che per tanti anni non ha potuto godere della sua presenza. D'altra parte Genoveva continuerà ad essere ossessionata da Felipe, dal momento che farà presente ad Ursula di volerlo riconquistare. La moglie del Bryce rivelerà all’ex istruttrice che il suo amante l’ha lasciata perché si è innamorato di un’altra. La Dicenta prometterà alla sua signora che riuscirà a scoprire l’identità della donna che ha preso il suo posto, dicendole di fidarsi di lei, e che presto l’avvocato cadrà di nuovo ai suoi piedi.

Successivamente Emilio sarà disperato nel sapere che tra qualche giorno dovrà sposare una ragazza che non ama. Antonito dopo aver appreso che il suo amico è stato ricattato da Ledesma, deciderà di aiutarlo per evitargli di andare incontro ad una vita piena di sventure. Nel contempo Cinta si rassegnerà, dicendo a Camino di essere disposta ad allontanarsi dal suo amato per non metterlo nei guai.