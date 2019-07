Sono arrivate delle conferme importanti per alcune fiction della Mediaset che, in questa stagione, sono state trasmesse sul piccolo schermo conseguendo un buon livello di ascolti. Un esempio si ritrova nella Serie TV dal titolo "Il silenzio dell'acqua" che ha visto come protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, consacrati come nuova coppia della fiction. I fan possono dirsi contenti di questa ufficialità e questo thriller è stato definito come "una rivelazione" della primavera di Canale 5.

Il pubblico ha apprezzato le trame di questo prodotto televisivo e i vertici dell'azienda di Cologno Monzese hanno deciso di premiare questa fiction che farà ritorno in televisione dal 2020. Questo aspetto evidenzia che, nei prossimi mesi, avranno inizio le riprese con una durata di quattordici settimane.

Il 16 settembre cominciano le riprese della seconda stagione della fiction diretta da Pier Belloni

Aumentano le curiosità per il secondo capitolo della serie che vanta due ideatori importanti, corrispondenti ai nomi di Jean Ludwigg e Leonardo Valenti.

Il prossimo 16 settembre il cast si riunirà in Friuli Venezia Giulia. Ci sarà il ritorno dei due protagonisti che hanno dimostrato la capacità di ottenere l'affetto dei telespettatori. Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti hanno avuto la possibilità di mettersi a confronto con personaggi inediti, fondamentali per dare nuova linfa alla loro carriera. L'attrice ha vestito i panni di Luisa Ferrari, agente della squadra che si occupa di indagare intorno agli omicidi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'attore si è visto affidato il ruolo del vicequestore Andrea Baldini che ha cominciato a indagare su un delitto capace di creare dei pettegolezzi all'interno di un paesello.

L'uscita dell'omonimo romanzo nelle librerie

Giorgio Pasotti, in precedenti occasioni, ha avuto la possibilità di vestire i panni di un personaggio poliziesco e non si può dimenticare il ruolo importante ricoperto in una storica serie, come 'Distretto di polizia'.

Uno dei segreti del successo di questa fiction si ritrova nel talento di un regista di rilievo, come Pier Belloni. Non ci saranno delle modifiche per quanto riguarda la location nella seconda stagione de Il silenzio dell'acqua che continuerà a essere ambientata tra Muggia e Duini. In questi giorni è avvenuta l'uscita del libro dal titolo uguale a quello della serie tv. Non ci saranno dei cambiamenti intorno ai nomi degli sceneggiatori Ludwigg e Valenti che potranno far affidamento su altre due figure importanti come Giorgio Nerone e Fabrizio Bettelli.

Infine, la scrittura del romanzo legato a questa fiction è dovuta al nome di Adriano Barone.