Wanda Nara è tornata a farsi viva sui social network in queste ore, e lo ha fatto con una dichiarazione che non lascia presagire nulla di buono. La moglie-manager di Mauro Icardi, infatti, ha scelto Twitter per esternare tutta la sua contrarietà a delle presunte falsità che sarebbero piovute su di lei (e probabilmente anche sul marito, anche se non lo ha specificato nel post) e per anticipare che presto potrebbe anche adire le vie legali per tutelare la sua persona.

Senza mezzi termini, la trentaduenne argentina ha fatto riferimento a "bugie, diffamazioni o attacchi" che avrebbe ricevuto di recente, sottolineando che questi comportamenti scorretti saranno tutti oggetto di denuncia. Anche se la giustizia dovesse impiegarci un po' di tempo per arrivare ad una soluzione, l'ex opinionista di Tiki Taka si è detta comunque disposta ad aspettare perché già in altre occasioni si è pronunciata in suo favore, e quasi certamente anche stavolta sarà così.

Nelle battute finali del suo sfogo su Twitter, Wanda Nara ha rivelato di non avere così tempo "da perdere per nulla", dovendo occuparsi dei suoi impegni professionali e soprattutto della sua più grande priorità, i cinque amati figli.

Per il momento la procuratrice di Icardi non ha fatto i nomi di coloro che l'avrebbero diffamata o avrebbero diffuso notizie false su di lei, dunque non è dato capire se si tratti di questioni prettamente personali (come ad esempio i recenti attacchi dell'ex marito Maxi Lopez a lei e al marito), oppure se riguardino in qualche modo la tormentata vicenda che si è venuta a creare da febbraio tra Mauro Icardi e l'Inter e che quasi certamente sfocerà con l'addio dell'attaccante alla squadra nerazzurra.

Las mentiras, difamaciones o ataques Los denuncio en la justicia . que puede ser lenta, pero se puso siempre a mi favor, por eso se, que siempre llega . No tengo tiempo para engancharme en nada , ya que ocupo mi vida de trabajo,y cuidando de mi mayor prioridad mis 5 hijos !! — wan (@wandaicardi27) 15 luglio 2019

Wanda Nara, piccolo incidente con la moto d'acqua al lago di Como

Intanto, nell'attesa di capire quali saranno le prossime mosse (legali) di Wanda Nara, non c'è rischio di riportare delle inesattezze nel rivelare che proprio in questi giorni, durante il suo soggiorno al lago di Como con la famiglia ed alcuni amici, è incappata in un piccolo incidente che per fortuna si è risolto con un nulla di fatto.

La manager argentina, infatti, ha pubblicato una Instagram Stories nella quale ha rivelato di essersi ribaltata mentre era su una moto d'acqua proprio durante la sua vacanza presso il lago lombardo.

Un imprevisto potenzialmente rischioso che fortunatamente è terminato solo con qualche attimo di spavento e nient'altro. La consorte di Mauro Icardi, infatti, con un eloquente "ci hanno salvato" ha fatto capire che né lei e nemmeno i suoi amici hanno riportato conseguenze, come dimostrano anche le immagini condivise sui social che li mostrano zuppi d'acqua ma sani e salvi.