Se la sessione estiva del calciomercato si è letteralmente presa la scena in queste prime due settimane di luglio, anche le ultime dichiarazioni da parte del calciatore Maxi Lopez sono destinate a fare molto rumore e a creare l'ennesimo caos che vede coinvolti ovviamente l'attaccante argentino dell'Inter, Mauro Icardi, e la sua attuale compagna Wanda Nara, nonché ex fidanzata del trentacinquenne argentino con la quale ha avuto anche tre bambini.

L'ex calciatore di Milan e Torino, infatti, secondo quanto si apprende dal quotidiano Tuttosport, è tornato all'attacco, dopo uno dei casi di Gossip che più fecero scalpore nel mondo del calcio e che si verificò ormai qualche anno fa: Maxi Lopez, all'epoca dei fatti era il marito di Wanda Nara e molto amico di Mauro Icardi, che da poco era sbarcato in Italia. Tra la showgirl e l'attaccante nerazzurro, però, sorse subito un gran feeling e poco dopo si venne a sapere del tradimento di entrambi nei confronti di Maxi Lopez.

Continua la battaglia tra Maxi Lopez e Icardi-Wanda Nara: 'Mi mancano di rispetto'

A distanza di diverso tempo (i fatti risalgono al 2013), intervistato durante un programma argentino 'Podemos hablar', ha raccontato tutta la sua frustrazione per le difficoltà che trova nel riuscire a mantenere dei contatti con i suoi tre figli.

Secondo quanto dichiarato dal trentacinquenne, gli accordi che erano stati presi davanti ad un giudice in realtà non sono mai stati rispettati, perché non riesce a vedere i suoi figli come dovrebbe. Nell'ultimo anno, infatti, come da lui stesso dichiarato, li avrebbe visti soltanto due volte. In più, ha spiegato come cerchi spesso di parlare con Wanda Nara, ma che purtroppo le cose che dovrebbero rimanere private poi vanno subito a finire sui social network. Maxi Lopez ha continuato dicendo che sia Icardi che Wanda gli mancano di rispetto e che per lei è sempre e soltanto una questione di denaro.

Maxi Lopez: 'Mi impediscono di stare a contatto con i miei figli'

Durante l'intervista, Maxi Lopez si è lasciato andare al racconto di un aneddoto in particolare, dicendo che quando vide le fotografia dei suoi bambini con la maglia dell'Inter, si rivolse a Icardi dicendogli che lo avrebbe compreso solamente nel momento in cui fosse diventato papà anche lui. Ha concluso le sue dichiarazioni dicendo che vedere i suoi bambini usati è una cosa che lo fa molto arrabbiare e che in diverse occasioni Icardi, che nel frattempo è stato messo alla porta dall'Inter di Antonio Conte, avrebbe chiuso il telefono ai suoi figli mentre stavano parlando col loro papà.

Insomma, una storia decisamente grave e che è destinata ancora a far parlare per molto tempo, perché la risposta da parte della coppia Icardi-Wanda Nara siamo certi che non si farà attendere.