La notizia della morte di Nadia Toffa ha lasciato tutti senza parole: stamattina, dopo una lunga battaglia contro il cancro, l'inviata de 'Le Iene' si è spenta alla giovane età di 40 anni. I primi a dare la notizia della scomparsa della donna sono stati i colleghi del programma di Italia 1: subito dopo è toccato a moltissimi personaggi di spicco ricordare la coraggiosa giornalista con toccanti dediche apparse sui social network.

Nadia 'la combattente' ci ha lasciato: l'omaggio dei Vip

Oggi il mondo dello spettacolo piange la perdita di Nadia Toffa: a soli 40 anni, l'inviata ci ha lasciato dopo aver combattuto per circa due anni contro una brutta malattia. Dopo il commovente messaggio con il quale i colleghi de Le Iene hanno annunciato la sua scomparsa, la giornalista è stata ricordata da tantissimi Vip che hanno avuto l'onore di lavorare con lei oppure che l'ammiravano soltanto avendo sentito parlare della sua storia.

Uno dei ricordi più toccanti che sono apparsi sui social network, è sicuramente quello di Maria De Filippi: sulle pagine Instagram ufficiali di Uomini e Donne, Amici e Witty Tv, sono state pubblicate le parole che la popolare conduttrice ha dedicato alla Toffa nel giorno della sua morte.

"Ciao Nadia, ti vedevo in televisione e pensavo - che forza quella ragazza - Mi sono sempre sentita molto vicina a te, ti ho vista combattere e soffrire, ma mai senza perdere il sorriso.

Con la tua forza hai sicuramente aiutato tante persone che stanno lottando come hai fatto tu. Tu sei qualcosa di importante per me e per tutti quelli che ti hanno conosciuto".

Anche Barbara D'Urso ha scritto un messaggio di cordoglio alla brava inviata Mediaset che spesso andava a trovarla in camerino e la chiamava "tesora": "Oggi sono triste e voglio salutarti con la poesia di Alda Merini che mi hai mandato qualche mese fa".

"Un dolore immenso, ciao mia cara Nadia. Non riesco a dire nient'altro", sono queste le poche parole che Emma Marrone ha rivolto alla donna che è stata un esempio di forza e coraggio soprattutto negli ultimi anni, dopo che ha scoperto di avere un brutto male e non si è mai lasciata abbattere o sopraffare da esso.

I messaggi dei colleghi de Le Iene

Ad usare i social network per salutare Nadia Toffa, sono stati anche i suoi tanti colleghi de Le iene.

Ilary Blasi, ad esempio, su Instagram ha scritto il seguente messaggio: "Tanti ricordi, tante serate e tante risate. Ti abbraccio forte come in questa foto".

L'inviato Giulio Golia ha ricordato il soprannome che la giornalista gli dava, "orso buono", mentre Matteo Viviani le ha promesso che nessuno si dimenticherà mai di lei e dell'amore che ha creato attorno a sé. Stefano Corti ha incentrato il suo pensiero sul sorriso contagiosa di Nadia, che l'ha sfoggiato anche nei momenti peggiori, mentre Nicola Savino ha scritto su Twitter che sentirà tanto la mancanza della prorompente risata della Toffa, della sua forza d'animo e delle leggerezza che ha sempre cercato di trasmettere al pubblico.