Il mondo dello spettacolo e della Politica si intrecciano ancora e ad essere protagonista delle attenzioni di alcuni volti noti di musica e televisione è di nuovo Matteo Salvini. Dopo l'ex vincitore di X Factor Lorenzo Fragola, qualche ora fa è stata Nilufar Addati ad esprimere le proprie critiche contro il leader della Lega, soprattutto per il modo in cui sta gestendo l'attuale crisi di governo. A non essere andata giù all'ex tronista di Uomini e donne è stata soprattutto la presenza di Salvini al Papeete Beach di Milano Marittima in compagnia di alcune ragazze.

Le parole della Addati hanno subito scatenato le critiche dei sostenitori di Salvini, che hanno notato un evidente scivolone nelle Instagram Stories pubblicate dalla ragazza.

L'ex tronista Nilufar critica Salvini: 'Che schifo'

È un volto noto al pubblico di Uomini e donne, programma che l'ha resa famosa in televisione per il ruolo di tronista. Nilufar Addati, che al termine della sua partecipazione al format di Maria De Filippi ha scelto Giordano Mazzocchi, si è poi fatta conoscere lo scorso settembre per essersi messa alla prova a Temptation Island Vip, dove è uscita mano nella mano con il suo fidanzato (con il quale poi si è lasciata a distanza di qualche mese).

In alcune Instagram Stories pubblicate di recente, la Addati si è occupata anche di politica esprimendo forti critiche nei confronti del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Facendo riferimento agli scatti al Papeete Beach, l'italo-persiana ha chiosato: "Salvini Premier, che vergogna ragazzi! Qualcuno mi spiega per quale motivo abbiamo un Premier che in piena crisi di governo va al Papeete? Che schifo, il paese dei balocchi". Nilufar ha poi continuato la sua critica, chiamando in causa proprio le ragazze che erano al fianco di Salvini nel noto stabilimento balneare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Politica

Il web contro le critiche di Nilufar Addati

A differenza di quanto accaduto per Lorenzo Fragola, Matteo Salvini non ha replicato (almeno per il momento) alle parole dell'ex tronista di Uomini e donne. Il leader della Lega oggi 13 agosto ha, infatti, preferito rivolgere il suo pensiero a Nadia Toffa, che purtroppo non ce l'ha fatta a vincere la sua lunga battaglia contro il male. Al posto dell'attuale Ministro dell'Interno ci hanno, però, pensato i suoi sostenitori a rimproverare Nilufar per l'errore da lei commesso nel suo sfogo su Instagram.

A tal proposito, in tantissimi hanno notato che l'italo-persiana ha definito Salvini 'Premier' e non 'Vice-premier' o 'Ministro dell'Interno' come avrebbe dovuto. Uno scivolone che è diventato il trampolino di lancio per criticare non solo la Addati, ma più in generale i personaggi legati a Uomini e donne o analoghi reality show. Per rimediare all'errore commesso, l'ex di Giordano Mazzocchi ha aggiunto: "Sono talmente tanto entrata nella forma mentis che ce lo ritroveremo Premier, che gli ho già anticipato il titolo".