Nadia Toffa è morta. Dopo una lunga ed estenuante battaglia contro il brutto male, a 40 anni la storica conduttrice de Le Iene è volata in cielo. Lo ha annunciato questa mattina lo staff del programma televisivo d’intrattenimento su Facebook. Personaggi dello spettacolo e fan si sono uniti sui social per salutarla ed esprimere il proprio dolore.

Nadia Toffa non ce l'ha fatta: l'omaggio de 'Le Iene' lascia il segno

Stamattina, martedì 13 agosto, sui social moltissimi fan si sono risvegliati con un messaggio de Le Iene che hanno annunciato la triste novella: 'Hai combattuto dignitosamente a testa alta, sempre con il sorriso, e hai sfoderato tutta la tua forza fino ad oggi'.

Lo staff de 'Le Iene' ha scritto che la loro amica Nadia Toffa ha perdonato tutti, anche il fato e il mostro con cui ha combattuto senza fermarsi mai: il cancro. Ha aggiunto che spera che Nadia abbia perdonato anche i suoi colleghi che non sono stati in grado di aiutarla quanto avrebbero voluto. Un messaggio carico di lacrime e di dolore che difficilmente si allevierà: 'Niente per noi sarà più come prima'.

La conduttrice della versione italiana del programma tv argentino Caiga Quien Caiga stava combattendo con una tale forza da leone e positività che aveva convinto colleghi e follower che il peggio fosse passato. E, invece, per molti è stato un risveglio traumatico, ma la Toffa resterà sempre un esempio su come affrontare ostacoli impossibili.

I messaggi dei Vip per la scomparsa di Nadia Toffa

La morte di Nadia Toffa ha toccato anche i cuori dei personaggi televisivi e gli artisti musicali, che la seguivano sempre in tv.

Laura Pausini ha voluto scriverle un messaggio che ha lasciato il segno: 'Vincere significa distinguersi, e tu lo hai fatto sempre'.

Vincere significa Distinguersi. E tu lo hai fatto sempre. Buon Viaggio Piccola Grande Donna Coraggiosa. #nadiatoffa pic.twitter.com/rGBH45W1nH — Laura Pausini (@LauraPausini) August 13, 2019

Simona Ventura, invece, le ha implorato di starle sempre vicina perché senza di lei si sente persa.

Per Salvo Sottile la sua amica Nadia è sempre stata un guerriero dolce e perbene. Giorgio La Porta l'ha voluta ricordare come una donna piena di energia nel fare inchieste davvero scomode per Le Iene.

A Michele Savino mancherà l’allegria di Nadia, la sua forza d’animo e la sua leggerezza. Vanessa Incontrada ha scritto sul suo profilo ufficiale di Twitter che il coraggio di Nadia Toffa e il suo modo di combattere il mostro sarà un esempio per tutti.

Anche per l’attore Lorenzo Branchetti, noto come il folletto Milo Cotogno nel programma La Melevisione, è stato un bruttissimo risveglio: 'Avevi solo 40 anni, ti ho sempre seguita e apprezzata'.

Che brutto risveglio, queste sono le notizie che non vorresti mai leggere.

Avevi solo 40 anni... cara Nadia, ti ho sempre seguita ed apprezzata.

Mi dispiace tanto. 🌹#rip #nadiatoffa pic.twitter.com/Kd4WMKBSIo — Lorenzo Branchetti (@lorebranchetti) August 13, 2019

Anche i politici si sono uniti per ricordare il coraggio di una guerriera che non si è mai lasciata piegare dal male incurabile.

Anche le Radio italiane e i follower dell'autrice dei romanzi 'Quando Il Gioco Si Fa Duro' e 'Fiorire D'Inverno' hanno partecipato al lutto per la sua scomparsa. La maggior parte dei loro messaggi recita così: 'Ciao, guerriera'.