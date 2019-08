L'esperienza al noto reality Mediaset L'isola dei famosi ha certamente lasciato il segno nella carriera di Alda D'Eusanio. Alda, di professione conduttrice televisiva e giornalista, ha partecipato all'ultima edizione del programma in onda su Canale 5, la stessa che ha visto la vittoria di Marco Maddaloni. Un'esperienza professionale che Alda ha condiviso in particolar modo con Alba Parietti, che tuttavia non sempre è andata per il verso giusto.

Le due, al suo tempo, hanno avuto più di un motivo per lamentarsi riguardo il comportamento di alcuni autori.

Non dimentichiamo, inoltre, come numerosi telespettatori fossero in disaccordo con la maggior parte delle opinioni espresse da D'Eusanio nel corso della puntate. Nell'ultima edizione dell'Isola, non sono mancati inoltre litigi tra Alda ed alcuni dei più "focosi" concorrenti, come Soleil Sorge e Kaspar Capparoni.

Nonostante le varie controversie e incomprensioni, Alda D'Eusanio potrebbe tornare nel ruolo di opinionista nella prossima edizione del reality confermata per l'anno 2020.

Alda D'Eusanio potrebbe tornare a L'isola dei famosi

Intervistata alla rivista Lei, Alda D'Eusanio ha dichiarato che la sua esperienza all'Isola dei Famosi ha permesso di avvicinare persone che non conosceva. Parole di stima nei confronti della sua collega Alba Parietti, una donna descritta dalla 68enne come molto diversa dalle apparenze, definendola "attenta", "intelligente" e "buona".

Parole positive anche nei confronti di Alessia Marcuzzi, definita da Alda come una donna "solare", proprio come appare in TV. Nel corso dell'intervista, Alda D'Eusanio ha lasciato tuttavia intendere di essere stata molto limitata nel suo ruolo di opinionista e che spesso non l'avrebbero fatta intervenire quanto avrebbe voluto. Nonostante tutto, Alda ha confessato che rifarebbe l'esperienza a patto che le sia concesso di parlare di più.

La vita assieme a Mia

Intervistata da Nadia Accardi di Grand Hotel, Alda D'Eusanio ha parlato della sua amata cagnolina Mia, dalla quale non si separa mai: "Lei si chiama Mia, ed è una barboncina di cinque mesi arrivata lo scorso inverno ad allietare la mia esistenza". Mia è un batuffolino color miele e di appena tre chili che, a detta di Alda, le avrebbe cambiato la vita: "Ho sempre desiderato - ha detto- un esserino che mi vivesse addosso, da accarezzare e da portare con me ovunque". Oltre a Mia, la giornalista è anche padrona di Giorgio, un pappagallo che vive con lei da 20 anni.

Isola dei famosi: il nome della prima presunta concorrente

Nell'attesa di scoprire se Alda D'Eusanio e Alba Parietti torneranno negli studios de L'isola dei famosi in qualità di opinioniste, sul web circola già il nome della prima presunta concorrente. Secondo alcune voci di corridoio, la modella spagnola Natalia Bush starebbe facendo carte false per entrare nel cast dei partecipanti. Bush, la ricordiamo come spalla di Enrico Papi nel programma di Italia 1 Distraction, edizione 2007.

Intanto è ufficiale che la prossima edizione dell'Isola sarà condotta anche stavolta da Alessia Marcuzzi.