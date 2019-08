Del ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi si vociferava da tempo, ma sentirlo dalle sue labbra ha mandato in visibilio i fan di Star Wars. L’annuncio ufficiale nel corso della sesta edizione D23 Expo, in corso in questi giorni ad Anaheim, in California.

D23 Expo è la convention dei fan Disney, la più grande al mondo, organizzata per celebrare la fantastica galassia della The Walt Disney Company: film, televisione, parchi a tema, prodotti, online, musica, spettacoli dal vivo e tanto altro, prodotto anche attraverso vari marchi tra cui Marvel e Pixar.

Per l’annuncio Ewan McGregor è salito, a sorpresa, sul palco di uno dei panel di D23 Expo, insieme a Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm dichiarando: “Non potremmo essere più entusiasti, la sceneggiatura è già pronta".

Le riprese inizieranno il prossimo anno. Secondo le prime indiscrezioni a dirigere la serie, che non ha ancora un titolo ufficiale, dovrebbe essere il regista Stephen Daldry. Nessun altro dettaglio è stato svelato sul cast e la trama.

Hello there! Just announced at #D23Expo: Ewan McGregor will reprise his role as Obi-Wan Kenobi in a new original series, coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/UfMXztiQ6b — Star Wars (@starwars) 24 agosto 2019

Si tratterà di una serie live-action sulla piattaforma streaming Disney Plus, che sarà lanciata il prossimo 12 novembre negli Stati Uniti, non c’è ancora una data per il lancio in Europa. La serie su Obi-Wan Kenobi è la terza serie live action in arrivo su Disney Plus, ambientata in Guerre Stellari.

La piattaforma streaming di Disney, ha precedentemente annunciato "The Mandalorian" di Jon Favreau con Pedro Pascal, oltre a una serie basata su Cassian Andor, il personaggio introdotto per la prima volta in "Rogue One" con Diego Luna che riprende il suo ruolo nel film.

I fan di Star Wars sono stati accontentati, e ne hanno dato ampia dimostrazione sui social network. La performance di McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi è universalmente apprezzata nel variopinto mondo degli appassionati di Guerre Stellari.

Questo sarebbe il secondo grande ruolo televisivo per McGregor, dopo aver vinto un Golden Globe per aver recitato nella terza stagione di Fargo, interpretando i fratelli gemelli Emmit e Ray Stussy. McGregor è principalmente noto per il suo lavoro cinematografico. Reciterà nel prossimo follow-up di "The Shining", "Doctor Sleep", che uscirà a novembre. Interpreterà anche il cattivo della DC Black Mask nel film "Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)". Tra i ruoli da protagonista ricordiamo "Trainspotting", "Moulin Rouge" e "L'uomo nell'ombra".

Obi-Wan Kenobi da Alec Guinness a Ewan McGregor

Obi-Wan Kenobi è uno dei personaggi iconici della saga di George Lucas, è un cavaliere Jedi, maestro di Anakin Skywalker e mentore di Luke. Nella trilogia originale il ruolo era interpretato da Alec Guinness. McGregor lo già ha interpretato in una versione più giovane, saggio e ironico, nei tre episodi prequel: La minaccia fantasma, L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, che ha svelato il retroscena della relazione tra il vecchio Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, il quale alla fine cade nel lato oscuro della Forza e diventa Darth Vader.