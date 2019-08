Le mosse strategiche di Hakan Onder antagonista dello sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore torneranno a caratterizzare i prossimi episodi. Le anticipazioni infatti rivelano che il marito di Demet intenzionato a far parte di nuovo dell’azienda di Ferit Aslan, troverà una soluzione per riuscirci. Il losco imprenditore dopo aver portato Asuman a credere di aver commesso un atroce crimine, ricatterà Nazli costringendola a lasciare il marito se non vorrà vedere sua sorella essere condotta in pigione dalla polizia.

La cuoca dopo aver fatto il possibile per non adeguarsi alla volontà del cognato di Deniz, metterà la parola fine al suo matrimonio con l’architetto proprio quando le dichiarerà il suo amore. Lo zio di Bulut visibilmente sconvolto dal rifiuto inaspettato della sua amata, le chiederà se sua madre Leman è coinvolta con la sua drastica decisione. Purtroppo il ricco imprenditore non riceverà nessuna delucidazione da parte della cuoca, visto che lascerà la sua villa venendo accolta dalla sua migliore amica Fatos.

Pelin si accorda con l’Onder, i coniugi Aslan si riconciliano

Gli spoiler turchi di Dolunay riguardanti ciò che succederà nelle puntate in programmazione a breve, dicono che proprio quando Nazli e Ferit saranno felici per essere riusciti a ricongiungersi con il piccolo Bulut, affronteranno dei nuovi ostacoli. Ad interferire nella vita dei novelli sposi oltre agli Onder e Deniz, sarà la nuova arrivata Pelin Turan.

Quest’ultima farà la sua prima comparsa durante la festa di compleanno dell’architetto con cui avrà un duro confronto, visto che le ordinerà di non farsi più vedere da lui. La new entry dimostrerà di essere stata una persona molto importante per il ricco imprenditore, quando stringerà una pericolosa alleanza con Hakan per riuscire a riconquistare il suo ex fidanzato. La Turan dopo aver appreso tramite l’Onder che a far finire la sua relazione con Ferit fu Demet, dato che l’uomo era convinto che avesse un altro uomo mentre formavano una coppia, racconterà una menzogna al diretto interessato.

Pelin farà credere all’Aslan che sarebbe diventato padre, poiché quando mise la parola fine alla loro storia d’amore non ebbe altra scelta che quella di abortire. Con questo escamotage Pelin risulterà fedele agli occhi dello zio di Bulut, al tal punto che a causa dei momenti che passerà in sua compagnia non si ricorderà persino di recarsi ad un appuntamento importante con la moglie. La cuoca dopo aver sopportato a lungo le dimenticanze del marito, perderà completamente le staffe quando verrà a sapere che ha offerto un lavoro alla Turan senza farglielo sapere.

La sorella di Asuman per la forte delusione se ne andrà via dalla villa, facendo entrare in crisi Ferit. L’architetto infatti temendo di perdere la sua amata per sempre, riuscirà a rintracciarla in fretta con l’aiuto della sua segretaria. L’Aslan dopo aver appreso che Nazli si trova in campagna per aiutare un suo parente a raccogliere le olive, si farà trovare nell’uliveto facendola andare su tutte le furie.

Grazie ad una passeggiata nel bosco la migliore amica di Fatos e l’Aslan dimenticheranno tutte le loro incomprensioni, ma alla fine della giornata finiranno col perdersi.

Hakan ricatta la cuoca, Ferit sospetta di sua madre Leman

L’architetto e la chef troveranno riparo in una casa abbandonata, e nel corso della notte si faranno travolgere dalla passione. Una volta ritornata ad Istanbul, la coppia si vedrà costretta ad ospitare Leman, che vorrà stare a stretto contatto con il figlio e la nuora per scoprire se sono davvero innamorati. Successivamente il marito di Demet non essendo riuscito a far separare i coniugi Aslan con l’aiuto di Pelin, troverà un altro modo per raggiungere il suo obiettivo. Il perfido uomo dopo essere entrato in possesso di un filmato che ritrae Asuman sparare il suo scagnozzo Muzzaffer, lo mostrerà a Nazli. Hakan sottolineerà alla cuoca che se non vorrà che il video che le ha appena fatto vedere finisca nelle mani della forze dell’ordine si dovrà apprestare a lasciare l’Aslan in fretta. La Piran dopo essersi consultata con un avvocato si renderà conto di non avere nessuna chance per salvare la sorella, visto che scoprirà che potrebbe rimanere in carcere per 15 anni. L’amica di Fatos non troverà nessuna via d’uscita al ricatto dell’Onder, quando Asuman disperata per procurare soltanto sofferenze tenterà il suicidio. A seguito del salvataggio della sorella, dato che non si getterà dal tetto di un palazzo grazie a Deniz, la cuoca oltre a rifiutare l’anello che le regalerà Ferit, spiazzerà l’uomo abbandonando il tetto coniugale senza spiegargli la ragione del suo comportamento. L’architetto completamente sconvolto per quanto accaduto, inizierà a credere che la sua amata potrebbe averlo lasciato per colpa dello zampino di sua madre Leman, sapendo che l’anziana donna non nutre particolare simpatia per la donna.