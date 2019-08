Il caso dell'arresto di Alessio Bruno, ex protagonista di Temptation island, condannato per spaccio di droga, continua ad infiammare la discussione social. In queste ultime settimane abbiamo visto che Francesco Chiofalo, che con Alessio ha condiviso l'esperienza nel villaggio delle tentazioni, ha fatto sapere di essere in contatto con la sua famiglia e che Alessio in questo momento si trovava in carcere per scontare la sua pena.

Parole che hanno scatenato la furia della fidanzata di Alessio, la quale ha voluto precisare la situazione sui social scagliandosi contro Chiofalo che a sua volta con la fidanzata Antonella Fiordelisi ha mosso delle pesanti accuse contro la ragazza.

Lo scontro social tra Chiofalo e la fidanzata di Alessio dopo l'arresto

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Eleonora, attuale fidanzata di Alessio Bruno, ha accusato Chiofalo di aver dichiarato il falso nelle interviste, dato che Alessio Bruno non si troverebbe attualmente in carcere bensì agli arresti domiciliari, così come previsto dalle legge italiana per le condanne al di sotto dei tre anni.

La ragazza ha fatto sapere che in questo momento Alessio si trova a casa, rinchiuso, dove sta scontando la sua pena ed è fortemente pentito per quello che ha fatto.

Antonella ha puntato duramente il dito contro Chiofalo, dicendo che i veri amici sono altri, quelli che si sono messi al telefono per sapere davvero come stesse Alessio e non quelli che si sono limitati a mandare due messaggi in direct su Instagram e che poi nelle interviste dichiarano di aver sentito la famiglia di Alessio e di stare in contatto con loro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Ebbene dopo questo duro attacco, non è mancata la reazione di Francesco Chiofalo, il quale ha accusato la fidanzata di Alessio Bruno di essere alla ricerca di visibilità, dato che lui ha conservato tutti gli screenshot delle conversazioni private che ha avuto con la fidanzata di Alessio dopo il suo arresto.

La Fiordelisi contro la fidanzata di Alessio

'Non la biasimo, prova a diventare famosa da anni', ha proseguito Chiofalo accusandola poi di voler diventare famosa con l'arresto del fidanzato.

Nella discussione è intervenuta anche Antonella Fiordelisi, attuale fidanzata di Francesco Chiofalo, la quale ha ammesso di essere allibita.

'Non è colpa mia se il tuo ragazzo per portare in vacanza è stato costretto da te a vendere la cocaina', ha dichiarato la Fiordelisi. Un'accusa decisamente molto grave, che non è passata inosservata, anche perché la fidanzata di Chiofalo ha poi rincarato la dose contro Eleonora, dicendo che lei in realtà sapeva tutto e quindi era complice del fidanzato.

La Fiordelisi, infatti, non crede alla versione di Antonella e dice che la ragazza non poteva non sapere da dove venissero tutti quei soldi che aveva Alessio Bruno.