Oggi 5 agosto avranno inizio le riprese della seconda stagione de Il Paradiso delle signore Daily che, nella scorsa annata, ha ottenuto un successo importante in termini di ascolti. Ci sono molte certezze all'interno del cast, con la conferma di attori come Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Gloria Radulescu e Giorgio Lupano. La soap si caratterizza per l'arrivo di new entry che possono dare nuova linfa alle trame ed è stata rivelata la presenza di Ludovica Coscione. Quest'ultima interpreterà Marina Fiore, una nuova Venere che dovrebbe avere un ruolo importante all'interno del grande magazzino.

Il post pubblicato sulla pagina Instagram dalla giovane attrice

Ludovica Coscione entra a far parte del cast della soap opera e ha reso nota questa notizia tramite la sua pagina di Instagram. Questo il post sul social network: "Prove nel reparto parrucco, stiamo creando il mio nuovo personaggio, Marina". L'attrice ha fatto questo annuncio al pubblico, presentando il nuovo personaggio da lei interpretato. Non sono mancati i commenti dei follower, che hanno dato il benvenuto al personaggio di Marina all'interno della famiglia delle Veneri.

Il successo ottenuto con la fiction 'Non dirlo al mio capo'

L'attrice ha pubblicato la foto del copione in una delle storie di Instagram e ha condiviso gli abiti di scena. Inoltre c'è stata la bocciatura del biondo platino per il personaggio interpretato da Ludovica Coscione, in quanto Marina sarà mora. L'unica Venere bionda sarà Irene. Ludovica Coscione ritorna in televisione dopo un periodo di assenza.

L'attrice si è fatta conoscere al grande pubblico con l'interpretazione del personaggio di Mia all'interno della serie Non dirlo al mio capo, dove ha lavorato con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Questa fiction ha dato inizio alla carriera di Ludovica Coscione in quanto ha riscosso un successo importante in termini di ascolti.

Un'altra serie di cui sarà protagonista Ludovica Coscione

L'interprete ha avuto un ruolo di rilievo in un'altra fiction di successo come Che dio ci aiuti 4.

Nella serie con protagonista Elena Sofia Ricci ha vestito i panni di Agata. Non sono terminati gli impegni per la giovane attrice che si metterà a confronto con un ruolo differente in un'altra serie tv. Il titolo è Mare fuori le cui riprese vengono girate nella città di Napoli ed è stata annunciata nel corso della presentazione della stagione televisiva 2019-2020. I protagonisti di questa fiction sono Carmine Recano e Carolina Crescentini, con la partecipazione di giovani attrici come Valentina Romani.