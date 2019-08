Per molti amici degli ormai ex sposini, la notizia del divorzio è stata del tutto normale.I due non erano d'accordo su molte cose da tempo, ha rivelato il magazine americano People. Miley in vacanza in Italia scrive sul suo profilo Instagram: "Il cambiamento non si può combattere, è una cosa naturale, contro la quale non si ha possibilità di vittoria".

La rivista People rivela alcuni dettagli della separazione

La fine del matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth è stata un evento davvero inaspettato in questa calda estate del 2019.

Il legame matrimoniale tra i due è durato solamente otto mesi; prima che la coppia decidesse di separarsi. Gli amici ed i vicini più cari, non sembrano affatto essere sorpresi da tale decisione: "Non è stata affatto una sorpresa per chi li conosceva da vicino", ha confessato un insider alla rivista People. "Nonostante fossero tornati insieme, avevano ancora molti problemi da risolvere", ha rivelato in seguito il confidente durante la sua intervista

"Non la pensano allo stesso modo su molte cose fondamentali al prosieguo di una relazione. Non sorprende la loro separazione".

Quali siano i reali problemi che hanno spinto la coppia a lasciarsi, non si può sapere al momento. Di certo c'è da evidenziare la differenza notevole di carattere tra i due; Liam da sempre sogna di costruire una famiglia, magari come quella che il fratello Chris ha costruito con Elsa Pataky. La quale ha lasciato la sua carriera per dedicarsi completamente a fare la mamma ed accudire la sua famiglia.

Un ruolo questo che sicuramente Miley per il momento non ha nessuna intenzione di ricoprire, rinunciando alla sua vita da star.

"Il nostro matrimonio è new age" aveva rivelato poco tempo fa Miley in un'intervista. Sottolineando come l'essersi sposata non avesse affatto cambiato la sua natura bisex. "Stiamo cercando di definire i termini per una persona con una sessualità sfaccettata come me, che sta cercando di impegnarsi in una relazione etero.

È un tratto del mio carattere che mi definisce sotto diversi punti di vista, credo che le persone si innamorino delle persone, indifferentemente dal genere", dichiarazioni che avevano di fatto sminuito il suo matrimonio con l'attore.

Miley e Liam: un matrimonio affrettato e una separazione inevitabile

Parole che, oggi assumono un peso notevole alla luce della separazione. Parole che fanno sembrare il loro matrimonio un passo avventato e non ben pianificato.

Nonostante i due sembrassero davvero innamorati dopo il matrimonio, con tanto di baci, passeggiate sui red carpet mano nella mano e lunghe dediche romantiche sui social, è arrivata la separazione inaspettata per molti ed inevitabile per loro.