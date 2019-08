Alessia Marcuzzi, ha scelto l'America come luogo dove trascorrere le sue vacanze insieme al marito Paolo Calabresi e ai suoi due figli. La conduttrice televisiva trascorrerà ancora qualche giorno oltreoceano. Una volta tornata in Italia, la Marcuzzi si trasferirà in Sardegna insieme a tutto il team di Temptation Island per registrare la seconda edizione del programma nel suo formato Vip.

Alessia Marcuzzi non risponde ai leoni da tastiera

Alessia quindi come ogni Vip che si rispetti, da qualche giorno sta postando le foto della vacanza americana, insieme alla famiglia sul suo account Instagram.

Niente di strano, se non per uno scatto particolare che ha scatenato grandi polemiche intorno alla Pinella.

Alessia Marcuzzi, attraverso il suo IG di Instagram ha postato una foto, dove la si può vedere seduta in automobile mentre fa una smorfia che mette in risalto le labbra. Un dettaglio di questa immagine non è passato inosservato agli occhi dei follower più attenti. Secondo questi, la conduttrice romana si sarebbe sottoposta a delle punture alle labbra.

Ovviamente, i leoni da tastiera non hanno perso l'occasione, scatenando nei commenti una grande polemica ai danni della Pinella: "Che cosa hai fatto? Ti sei rovinata, si vedono tutti i segni delle punture, questa volta hai davvero esagerato". Accuse queste alle quali la showgirl romana ha deciso di non rispondere a differenza di quanto fatto in passato.

Questo per Alessia sarà oltretutto un anno davvero impegnativo, infatti la conduttrice oltre a Temptation Island Vip, dovrà condurre anche Le Iene Show per il secondo anno consecutivo.

Inoltre la Pinella sarà al timone della 15esima edizione de L'Isola dei Famosi.

Temptation Island Vip 2: Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi tra i possibili partecipanti

Molte sono le voci, che in quest'ultimo periodo girano sul web per quanto riguarda i possibili partecipanti alla seconda edizione di Temptation Island Vip. Fra i nomi più acclamati ci sono Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi, entrambi ex concorrenti della versione Nip dello show qualche anno fa.

Un'altra coppia molto acclamata è quella formata da Natalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti: per i due sarebbe la prima partecipazione in assoluto ad uno dating show.

Sembra invece aver rinunciato a partecipare al programma, Francesco Oppini il quale nonostante ammetta di essere un grande fan della trasmissione, ha scelto di "proteggere" l'amore tra lui e Cristina Tomasini.