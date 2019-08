Mancano solo pochi giorni al ritorno de Il Segreto sugli schermi di Canale 5. Dopo tre settimane di interruzione, infatti, la telenovela spagnola tornerà in onda lunedì 26 agosto a partire dalle ore 15:30 circa. Le trame ripartiranno dalla difficile situazione in cui si troverà Fe a causa delle minacce di Faustino. L'ex governante di Donna Francisca resterà gravemente ferita dallo scontro con il crudele individuo ma riuscirà a sopravvivere grazie alle pronte cure del dottor Alvaro.

Ma la versione ufficiale sarà ben diversa dato che Mauricio annuncerà a tutti gli amici la prematura morte della donna. Nelle prossime puntate si parlerà anche del primo bacio che scambieranno Alvaro ed Elsa, mentre Isaac cercherà di indagare per capire cosa nasconde il suo rivale in amore.

Il Segreto anticipazioni: Fe si appresta a fuggire in America

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda dal 26 al 30 agosto si concentrano proprio sul ferimento di Fe e le conseguenze del caso.

La donna verrà portata da Mauricio al dispensario e le sue condizioni appariranno disperate. Poco dopo, il capomastro annuncerà la sua morte e organizzerà in gran fretta i suoi funerali. Ma durante le esequie, alle quali parteciperanno gli amici più cari della defunta, verrà resa nota una clamorosa notizia: Fe ha finto la sua morte per sfuggire alle grinfie di Faustino. Raimundo le proporrà di fuggire in America da Prado e Rosario, lei accetterà ma chiederà a Mauricio di seguirla.

Accetterà? Prima dell'addio, la bottegaia chiederà a Matias e Marcela di occuparsi della vendita del negozio di vini da dare al migliore offerente. Julieta continuerà ad essere molto scossa dopo la violenza subita dai Molero, mentre Don Berengario si sentirà in colpa per l'accaduto e mediterà di raccontare alle Forze dell'Ordine i dettagli di quanto accaduto.

Trame Il Segreto: il bacio di Elsa e Alvaro

Proseguendo con le anticipazioni de Il Segreto relative alle trame della prossima settimana, Elsa e Alvaro continueranno a lavorare insieme al dispensario dove si scambieranno il primo bacio appassionato.

La coppia preferirà, però, non dare una definizione al loro rapporto, evitando di fare passi affrettati. Isaac non si fiderà del medico e assumerà un investigatore privato per scoprire il passato del rivale in amore. Sorpresa dalla novità, Antolina sfogherà la sua frustrazione contro il marito. Donna Francisca tenterà di liberarsi di Roberto, offrendogli una grossa cifra di denaro in cambio della sua partenza da Puente Viejo.

Nel frattempo, Maria riceverà una lettera da Gonzalo nella quale lui gli confermerà il proprio amore, inviandogli anche dei giocattoli per Esperanza e Beltran.