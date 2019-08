Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano entusiasmanti novità. Nelle puntate della serie televisiva iberica che andranno in onda dal 26 agosto, Roberto Sanchez interpretato dall'attore Juan Dos Santos, acquisterà la banca nella quale Francisca Montenegro ha depositato tutti i suoi risparmi, poi svelerà a Maria tutto quello che la Montenegro e Fernando hanno fatto, ossia cercare di convincerlo a lasciare Puente Viejo in cambio di denaro.

Maria vuole tornare a Cuba

Nelle nuove puntate de Il Segreto, come detto che verranno trasmesse dal 26 agosto, Maria scoprirà il diabolico piano di Francisca e Fernando, per questo sarà notevolmente turbata, così deciderà di andarsene da Puente Viejo per tornare a Cuba insieme a Roberto Sanchez e ai suoi bambini Esperanza e Beltran. Frattanto, dopo aver scoperto che Fe è viva, Francisca non vorrà aiutare la sua ex inserviente a scappare in America.

Poi Raimundo cercherà di convincere la Montenegro, ma non ci riuscirà. In seguito Fe sarà convinta che Mauricio lascerà la Spagna insieme a lei. La donna prima di andarsene saluterà tutti i suoi amici presso la bottega dei vini.

Don Berengario si confessa a Don Anselmo

Alvaro Fernandez sarà alquanto pressato, a causa delle indagini nei suoi riguardi di Isaac Guerrero e confesserà ad Elsa Laguna che la sua ex fidanzata Chiara non risulta suicida, poiché i genitori all'epoca della disgrazia mentirono per far si di avere una degna sepoltura cristiana per la loro figlia.

Dopo la chiacchierata con il dottore, Elsa avrà di nuovo fiducia nell'uomo. Poi la Laguna confesserà a Consuelo che sarebbe disposta a dare una possibilità ad un'eventuale relazione con Alvaro, anche se prova ancora dei sentimenti per Isaac. Quest'ultimo non andrà molto d'accordo con Antolina. Nel frattempo Don Berengario sarà assai preso dai sensi di colpa, così ascolterà i consigli di Julieta e Carmelo e si confesserà a Don Anselmo riguardo al crimine commesso.

Successivamente Saul sarà notevolmente preoccupato per la depressione sofferta da sua moglie Julieta e chiederà un consiglio a Prudencio. Infine, Mauricio si accorderà con Francisca Montenegro e le prometterà di non lasciare Puente Viejo se lei aiuterà Fe a scappare in America, dove potrà incontrare Prado e Rosario.

