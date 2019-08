Nelle puntate tedesche di Tempesta d'amore (in onda in Italia nei prossimi mesi, non si sa esattamente la data, viste le differenze di programmazione), Eva sembra essere incinta di Christoph. La donna subirà un grave incidente aereo sui Carpazi. Da quel momento in poi svilupperà dei drammatici attacchi di panico che non potranno essere calmati da nessuno, se non dall'albergatore, l'unico in grado di tranquillizzarla in quei momenti.

Spoiler Tempesta d'amore: Eva aspetta un bambino

Eva, dopo l'incidente aereo, inizierà ad instaurare un rapporto sempre più stretto con Christoph. L'uomo, da sempre acerrimo nemico di Robert, inizierà a corteggiarla in maniera intensa finché lei non comincerà a dimostrarsi innamorata. Eva, però, successivamente andrà da un terapeuta per salvare il suo matrimonio: quest'ultimo sarà stato corrotto in precedenza da Christoph per dirle di rinunciare a suo marito.

A seguito di diverse vicissitudini, Eva confesserà il tradimento a Robert, il quale si convincerà che c'è stato anche un tradimento fisico. Ciò in realtà non è avvenuto, ma Robert insulterà pesantemente sua moglie, che a quel punto cederà al corteggiamento di Christoph e farà l'amore con lui.

Confessato anche questo a Robert, i due cercheranno di ristabilire un equilibrio, ma Eva si renderà conto di avere dei sintomi della gravidanza.

Così, la donna si troverà costretta a dire tutto prima alla sua amica Jessica, e poi a suo marito. Questo, però, non accetterà la presenza di un figlio illegittimo e dirà ad Eva di abortire. In quel momento, quest'ultima sarà colta da forti dolori al ventre che forse la porteranno a perdere il bimbo che aspetta.

Christoph rischia di morire

Ben presto, il vero padre del bambino si renderà conto della situazione ed inizierà ad indagare sul conto della sua amante.

L'albergatore capirà che c'è qualcosa che non va, anche perché scoprirà che la Saalfeld è stata ricoverata. Dopo un furioso litigio con la figlia Denise, che ha scoperto tutte le sue malefatte, Christoph uscirà ma sarà improvvisamente investito da una macchina.

L'uomo scivolerà, così, in un coma profondo. È possibile, però, che quanto è accaduto a Christoph non è stato un semplice incidente, anche se all'apparenza lo sembra.

L'auto che l'ha colpito non si è fermata per soccorrerlo e sembra averlo investito intenzionalmente.

Chi potrebbe esserci dietro questo omicidio? Al momento, il primo sospettato è Robert, uno degli unici ad avere dei motivi veramente validi per aggredire Christoph. Staremo a vedere se l'uomo si riprenderà e, se dopo essersi rimesso, saprà dire chi è stato ad investirlo a tutta velocità.