Le anticipazioni de Il Segreto parlano soprattutto dello strano rapporto tra Maria e Roberto. Quest'ultima sembra essere innamorata del cubano, ma qualcosa sta per cambiare. Infatti Fernando e Donna Francisca non sono assolutamente contenti per quello che sta succedendo e faranno il possibile per risolvere, a modo loro, il problema. La matrona della Villa darà vita a diversi piani contro Roberto, ed uno riuscirà.

Spoiler Il Segreto: Roberto vuole partire con Maria

Le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto, che andranno in onda in Italia prossimamente - non si sa esattamente quando per via della differenza di programmazione -, svelano che il rapporto tra Maria e Roberto diventerà sempre più stretto. Nonostante la furia di Fernando, la ragazza e il cubano si avvicineranno sempre di più, al punto che Maria sembrerà sempre più intenzionata ad andare via da Puente Viejo con Sanchez.

I sospetti di Donna Francisca, che sarà sempre più convinta che Roberto voglia andarsene con la sua figlioccia, saranno confermati da una conversazione telefonica del cubano, che le sarà riportata da Mauricio. In quel frangente, Roberto confesserà al suo interlocutore la sua ferma intenzione di lasciare la Spagna con Maria e i suoi bambini.

A questo punto Francisca deciderà di dare del denaro a Roberto, nel tentativo di spingerlo a partire.

Il cubano confesserà di provare dei sentimenti nei confronti della Castaneda e di non avere alcuna intenzione di lasciare il paese senza di lei. Per questo, la dark lady passerà alle maniere forti.

Francisca prova ad uccidere Roberto

A questo punto, Francisca chiamerà Roberto nel suo studio e in quel momento farà recapitare una cioccolata preparata appositamente per lui. Il cubano la berrà di buon grado ma poi inizierà ad accusare degli strani sintomi che gli faranno sospettare che la bevanda possa avergli fatto male.

Sospetti che saranno confermati dall'atteggiamento della Montenegro. Infatti Francisca gli mostrerà tutti i documenti che occorrono per la partenza, e gli rivelerà che morirà entro 10 minuti se non scriverà una lettera di addio a Maria. Facendolo, lei gli darà l'antidoto al veleno che ha messo nella cioccolata e lui potrà continuare a vivere.

Disperato, Roberto deciderà di scrivere questa lettera e di firmarla in tutta fretta.

Solo così potrà riprendersi dall'avvelenamento e abbandonerà in fretta e furia la Casona. Maria sarà del tutto sconvolta a causa di quello che sta succedendo, mentre Fernando si renderà conto di avere campo libero per riprendere il corteggiamento, che è stato interrotto proprio a causa del cubano. Il Mesia porterà avanti il suo piano per far cadere la ragazza ai suoi piedi...