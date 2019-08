La registrazione del trono over di Uomini e Donne è avvenuta nella giornata di ieri, venerdì 30 agosto. Il programma di Maria De Filippi, anche quest'anno, vedrà la presenza di Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Barbara De Santi e molti altri veterani del programma.

Il ritorno di Gemma Galgani e l'eterno conflitto con Tina

A Uomini e donne, anche quest'anno, non mancherà Gemma Galgani, protagonista storica e indiscussa del parterre femminile.

La donna ha iniziato la sua esperienza televisiva, di questa stagione, litigando aspramente con Tina. Maria De Filippi, in studio, ha mostrato l'estate trascorsa dalla Galgani, attraverso un filmato in cui si vede la donna impegnata in arrampicate, balli, canti e altre attività. La Cipollari ha avuto da ridire sul video e anche sul fatto che la dama torinese si commuova sempre per ogni storia dei partecipanti che vada a buon fine.

Dopo le discussioni, alle quali si è aggiunta anche Barbara De Santi (le dame hanno litigato su questioni che riguardano il lavoro), Gemma ha conosciuto due nuovi pretendenti: Pippo e Crispino. Potrebbe essere questo l'anno giusto affinché la Galgani trovi finalmente l'uomo della sua vita?

Maria ha fermato la discussione tra David Scarantino e Cristina Incorvaia

Gli ospiti in studio per il trono over sono stati Sossio Aruta e la sua compagna Ursula Bernando.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

I due si sono conosciuti proprio nello studio del dating show e dopo un rapporto turbolento, messo in discussione anche a Temptation Island, adesso aspettano un bambino. Appianate le incomprensioni, il loro rapporto procede a gonfie vele.

In studio da Maria De Filippi ci sono stati anche David Scarantino e Cristina Incorvaia. I due hanno partecipato a Temptation Island 6 e durante il falò di confronto sono usciti insieme, ma a causa di alcune incomprensioni si sono lasciati poco dopo.

Nel corso della trasmissione si sono infangati e accusati a vicenda, in presenza del tentatore di Cristina, Sammy Hassan. La De Filippi ha dovuto interrompere la discussione della coppia, perché stava degenerando.

In studio anche Noel Formica e Stefano Torrese. I due, adesso, stanno insieme, ma l'atmosfera si è rivelata tutt'altro che serena. Pamela, ex di Stefano e ospite del programma, è andata in escandescenze accusando l'uomo di averla offesa e tradita ripetutamente.

Inoltre ha affermato di essere venuta a conoscenza, tramite Biagio (ex cavaliere del programma), che Stefano frequentava Noel mentre stavano ancora insieme. Nella discussione è intervenuto anche Armando che ha detto la sua su Noel.

Ospiti della puntata sono stati anche Jara e Nicola che hanno annunciato al pubblico di aspettare un maschietto. Il padre di lei si è aggiunto al parterre maschile, sperando di trovare la donna della sua vita e di essere fortunato come sua figlia.