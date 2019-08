La soap opera iberica Il Segreto continua a riscuotere grande successo. La serie va in onda su Canale 5 alle 15:30 dal lunedì al venerdì. Dalla Spagna, intanto, giungono anticipazioni ricche di colpi di scena. Infatti sembra proprio che Maria Castañeda metterà a repentaglio la vita di Fernando Mesia.

La donna, dopo essere stata rapita e minacciata dal perfido figlio di Olmo, per liberarsi di lui farà saltare in aria il monastero in cui in cui l'ha condotta per tenerla prigioniera. Per il momento non si sa ancora se Fernando morirà oppure se riuscirà a farla franca ancora una volta.

L'ossessione di Fernando per Maria raggiunge il culmine

Fernando sarà sempre più ossessionato da Maria, al punto tale da arrivare a perdere completamente il controllo delle sue azioni. In seguito all'attentato di Severo durante le nozze di Mesia e Maria Elena con l'intento di colpire Donna Francisca Montenegro, la Castañeda perderà l'uso delle gambe. Da quel momento sarà proprio Fernando ad approfittarne per fare in modo che la giovane non si allontani più da lui.

E così, per evitare che Maria torni a camminare, il malvagio uomo corromperà il medico che la sta curando affinché dichiari con una falsa diagnosi che la paziente non potrà più guarire. Al contempo assumerà un'infermiera specializzata, Dori Vilches, che in realtà sarà una sua alleata nel portare avanti il suo losco piano. Quando però il figlio del defunto Olmo comincerà a considerare la donna un ostacolo per la propria felicità, deciderà di toglierle la vita.

E proprio a questo punto Mesia perderà completamente il controllo: rapirà Maria e minaccerà di ucciderla se non si concederà a lui. La moglie di Gonzalo sarà indubbiamente in preda al terrore, ma grazie alla sua tenacia troverà la forza per salvarsi.

Maria fa saltare in aria il monastero

La Castañeda verrà portata nei pressi di un monastero dal suo rapitore, il quale le comunicherà di aver riempito l'edificio di dinamite.

Subito dopo le dirà che se non accetterà di giacere con lui farà immediatamente esplodere il luogo di culto. Mesia così si allontanerà ed entrerà nell'edificio per sistemare gli ultimi dettagli del suo folle piano. Ma sarà questo il suo grande errore, perché lascerà da sola la giovane inferma.

Maria, in preda alla disperazione, troverà addirittura la forza per rialzarsi e per ricominciare a camminare, raggiungendo con fatica il detonatore.

Quindi, per provare a liberarsi una volta per tutte del suo persecutore, farà saltare in aria il monastero presso il quale si era recato Mesia. Tuttavia, al momento gli spoiler provenienti dalla Spagna non hanno comunicato se l'uomo morirà oppure no.

Dunque, per sapere quali saranno le conseguenze del gesto di Maria, non rimane che attendere ulteriori anticipazioni. Ricordiamo che queste puntate andranno in onda tra diversi mesi in Italia, data la differenza temporale che c'è tra la programmazione spagnola e quella italiana.