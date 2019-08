È tempo di saluti per i telespettatori di Un posto al sole, che oggi 9 agosto seguiranno l'ultima puntata prima della pausa estiva. Proprio come accade per la gran parte delle serie televisive di Canale 5, anche la soap partenopea non andrà in onda durante la settimana di Ferragosto e proseguirà le vacanze anche nella settimana successiva. Per seguire una nuova puntata dedicata agli abitanti di Palazzo Palladini, sarà necessario attendere fino a lunedì 26 agosto, data che segnerà anche l'avvio della 24° stagione del programma.

Prima di allora, ci sarà un ultimo episodio durante il quale Vittorio si troverà ancora alle prese con la sua indecisione tra Anita e Alex. Ma il figlio di Guido si renderà conto di non poter attendere ancora a lungo senza raccontare la verità sul suo tradimento. Questa sera le novità riguarderanno anche Patrizio, Alberto e la piccola Mia.

Un posto al sole anticipazioni: Vittorio non vuole più attendere

Oggi 9 agosto la soap Un posto al sole tornerà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45 circa, per l'ultima puntata della 23°stagione.

In essa, Patrizio farà una inaspettata proposta a Roberto Ferri. L'idea del giovane cuoco potrebbe permettere ad alcuni abitanti di Palazzo Palladini di vivere una piacevole giornata estiva insieme. Già da diverso tempo, Vittorio continua a fare i conti con il senso di colpa per la sua doppia vita: da un lato c'è l'affetto che prova per Alex e dall'altro l'attrazione per Anita. Per lui stasera arriverà il momento di prendere una decisione definitiva, pur nella consapevolezza di ferire una o l'altra ragazza.

Confesserà finalmente ad Alex la verità sul tradimento? Nel frattempo, la giovane dipendente del Vulcano vivrà un momento di tenerezza, che dovrebbe in qualche modo essere legato all'incontro con il 'padre'.

Puntata Un posto al sole del 9 agosto: Mia e Alex sostenute da Andrea e Arianna

La svolta transgender avuta nelle recenti puntate di Un posto al sole ha sorpreso i telespettatori della soap partenopea, che hanno fatto la conoscenza dell'attrice Vittoria Schisano nel ruolo del 'padre' di Mia e Alex.

Sulla scia di questa novità, oggi 9 agosto le sorelle Parisi si sentiranno di nuovo molto vicine, anche grazie al sostegno che Andrea e Arianna offriranno loro (la più coccolata sarà soprattutto la piccola Mia). E in una puntata caratterizzata da diversi momenti emozionanti, non potrà mancare un tocco di 'dark' che avrà il volto di Alberto Palladini. L'uomo, deciso a sfruttare a proprio vantaggio la scoperta della vera identità di Arturo, sarà coinvolto in un equivoco con la cameriera Clara.

E quanto accadrà, causerà inevitabili sofferenze alla donna.