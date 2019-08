Un posto al sole sta per giungere alle fasi finali della 23° stagione, lasciando diversi spunti di riflessione per le puntate di fine agosto. La soap partenopea, infatti, andrà in vacanza venerdì 9 agosto e tornerà lunedì 26 dello stesso mese, dando inizio a quella che è l'attesissima 24° stagione. In essa torneranno due graditi personaggi ovvero Elena Giordano e Viola Bruni, assenti dalle scene da qualche in occasione delle gravidanze delle attrici Valentina Pace e Ilenia Lazzarin.

Ma ci sarà molta carne al fuoco anche per altri volti noti: le ultime puntate prima della pausa incuriosiranno i telespettatori sia per quanto riguarda l'ingresso di Carla Parisi, il 'padre' di Alex e Mia, se per la nascita di un nuovo possibile interesse sentimentale per Renato Poggi.

Upas anticipazioni: Renato e Nadia in crisi

Già da qualche settimana, il rapporto tra Renato e Nadia non appare più idilliaco come un tempo.

Le litigate della coppia sono diventate ormai un'abitudine quotidiana, lasciando presagire alla crisi di un rapporto già logoro. Le anticipazioni di Un posto al sole confermano che il padre di Angela trascorrerà del tempo in compagnia di un'altra donna e proprio Adele Picardi appare, in queste ultime puntate, l'unica persona in grado di far ritornare il sorriso al consuocero. I due, infatti, trascorreranno del tempo insieme e la nascita di un flirt potrebbe essere l'inevitabile passo successivo.

Andranno davvero così le cose? I telespettatori dovranno pazientare fino a fine agosto per saperne di più anche se tutti gli indizi sembrano portare proprio in questa direzione. Nel frattempo, Adele avrà comunque altro a cui pensare dato che il processo contro il marito Manlio continuerà.

Trame Un posto al sole: la prima story transgender della soap

Insieme al possibile avvicinamento sentimentale di Renato e Adele, le trame di Un posto al sole degli ultimi giorni hanno sorpreso gli appassionati del programma grazie all'entrata in scena del padre di Mia e Alex.

Se in un primo momento sembrava che l'uomo si fosse allontanato dalla famiglia a causa del suo carattere violento, il colpo di scena è stato inevitabile quando Carla Parisi si è presentata al Vulcano e Alex ha annunciato: "Quella donna è mio padre". Per la prima volta nella storia della soap, è stata data una svolta transgender (presente invece in alcune serie americane, a partire da Beautiful con il personaggio di Maya Avant), chiamando in causa un'attrice Vittoria Schisano.

Proprio lei, nata Giuseppe, ha concluso qualche anno fa il suo percorso per cambiare genere, iniziato nel 2011. La soap partenopea si riconferma così molto attenta ad un altro delicato tema sociale.