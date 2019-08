Nuovo appuntamento con le notizie su Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca che ogni giorno è seguita da quasi tre milioni di telespettatori in Italia. Le trame delle puntate 59 e 60 trasmesse venerdì 23 agosto su Canale 5, rivelano che Hakan Onder farà in modo che Demet Kaya uccida Tahir per non essere tradito alla polizia. Nazli Piran, nel frattempo, organizzerà una festa per suo marito Ferit grazie all'aiuto di Fatos.

Bitter Sweet: riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Bitter Sweet, andate in onda giovedì 22 agosto su Canale 5, abbiamo visto Demet scoprire che Hakan è coinvolto nell'incidente mortale di suo fratello e della madre di Bulut. Per questo motivo, la Kaya ha cominciato a fare delle indagini per scoprire la realtà dei fatti. Intanto Nazli ha avuto dei problemi finanziari, tanto da non riuscire a pagare le rate del ristorante.

Allo stesso tempo, la sorella di Deniz ha minacciato l'Onder di andarsene di casa dopo aver scoperto che è un mostro. Di conseguenza, l'uomo l'ha costretta a stare rinchiusa in casa sotto la custodia di alcuni suoi complici. Intanto Fatos ha avuto paura che alcuni ladri le svaligiassero l'abitazione, tanto da chiedere l'aiuto di Engin e poi di Tarik. Infine la Piran ha scoperto che Bulut ha picchiato un suo compagno di scuola durante una conversazione con il preside.

Tahir muore, Demet cade nella trappola di Hakan

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, tratte dalle puntate 59 e 60 in onda venerdì 23 agosto alle ore 14:45 su Canale 5 annunciano tante novità. In particolare, Hakan organizzerà una trappola in modo che Demet non possa denunciarlo alla polizia per i crimini commessi. L'Onder, infatti, accompagnerà la consorte nel bosco, dove la convincerà a scaricare la tensione sparando alcuni corpi d'arma da fuoco contro la porta di un'abitazione presumibilmente disabitata. Peccato che la Kaya non sappia che all'interno della casupola si nasconda Tahir, il complice di Ferit, che morirà trafitto dai proiettili.

La Kaya si rifugia da Deniz

Dall'altro canto, l'Onder riprenderà la scena di tutta la sparatoria per usarlo qualora la moglie tentasse di tradirlo. Proprio quest'ultima sarà talmente sconvolta da rifugiarsi presso suo fratello Deniz. Nel frattempo Nazli Piran (Ozge Gurel) dimostrerà di essersi dimenticata del compleanno di Ferit Aslan (Can Yaman). La donna, a questo punto, deciderà di improvvisare una festa, invitando i suoi vecchi amici.

Fatos e Engin, infatti, aiuteranno la cuoca a reclutare gli ospiti sui vari social network. Come avanzerà la storia? In attesa di nuovi sviluppi, si ricorda che è possibile rivedere le puntate collegandosi al sito "Mediaset Play".