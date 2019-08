Nuovi colpi di scena quelli che sono avvenuti nelle nuove trame iberiche de Il Segreto. Nelle puntate che i telespettatori spagnoli hanno avuto modo di vedere questa settimana, gli inquirenti non hanno avuto nessuna traccia di Fernando Mesia, dopo un intenso lavoro di ricerche tra le macerie del monastero. Questo indizio ha portato gli abitanti a pensare che l’ex marito di Maria Castaneda potrebbe aver perso la vita, nel tentativo di uccidere Francisca, Severo e Carmelo, con una bomba.

Lola Mendana e Prudencio Ortega, invece, si sono detti finalmente pronti per pronunciare il fatidico “sì lo voglio”, facendo esultare di gioia con il loro annuncio tutti i loro amici. Purtroppo il fratello di Saul ha detto una grossa menzogna alla sua promessa sposa, dato che le ha fatto credere che Armero non li minaccerà più.

La scomparsa di Fernando, Lola organizza il suo matrimonio

Negli episodi andati in onda in Spagna dal 19 al 22 agosto 2019, l’esplosione del monastero ha fatto rimanere tutti gli abitanti sconcertati perché il corpo di Fernando non è apparso sotto le macerie.

I dubbi sulla morte del Mesia sono sorti subito, ma nonostante ciò Garcia Morales ha continuato a portare avanti il suo piano per distruggere Puente Viejo. Il sottosegretario ha ignorato per l’ennesima volta la richiesta di Carmelo di interrompere il riempimento del serbatoio. Intanto Maria, dopo aver rischiato la vita è tornata a vivere alla casona e ha chiesto scusa a Francisca e Raimundo per essersi allontanata da loro quando si è trasferita a l’Avana.

La Montenegro ha perdonato la sua figlioccia dicendole di far uscire dal collegio Esperanza e Beltran. Matias è andato a trovare la sorella insieme a Marcela e ha esultato di felicità quando si è accorto che ha ripreso a camminare. Nel frattempo, Lola ha rifiutato l’offerta della sorella di vendere la fattoria di famiglia, nonostante Prudencio le abbia detto che sarebbe stato un affare redditizio.

Quest’ultimo non è riuscito a sbarazzarsi di Armero, dato che si è visto costretto a cedere al ricatto dell’uomo all'insaputa della sua amata. Mari Carmen, dopo essersi infortunata, ha chiesto alla cugina Gracia di ballare al posto suo, mentre Lola ha iniziato ad organizzare il suo matrimonio con il fratello di Saul. Ester, dopo aver dato una spiegazione convincente al padre Don Berengario sulla resurrezione di sua madre Marina, ha detto al parroco che il ritorno della donna ostacolerà il loro rapporto.

Poco dopo il sacerdote ha incontrato la sua ex fiamma nella locanda dei Castaneda. Marina ha confessato al collega di Don Anselmo che fu costretta ad allontanarsi da lui a causa della sua famiglia. Mentre Ester ha fatto sapere al suo complice che sua madre non cambierà i loro piani, la diretta interessata ha scoperto che il prete consegnerà a sua figlia mezzo milione di pesetas.

Marina decide di fidarsi della figlia, l’intera città colpita da un epidemia

Successivamente Carmelo e Severo si sono congratulati con Irene perché i suoi articoli contro Garcia Morales hanno iniziato ad avere un forte impatto.

Intanto il sottosegretario dopo aver visto le notizie diffamatorie, ha affermato che nessuno sarà in grado di fermalo. Mauricio ha fatto preoccupare Francisca, rivelandole che oltre alla scomparsa del corpo di Fernando, i cavalli si sono ammalati mentre gli alberi sono tutti secchi. Il sergente Meliton dopo aver notato che tutti i vicini soffrono dello stesso male non riuscendo a rintracciare il sottosegretario, ha chiesto al Leal di occuparsi della questione. Le anticipazioni del capitolo numero 2.148 che verrà trasmesso su Antena 3 domani venerdì 23 agosto 2019, dicono che il sindaco chiederà a Cifuentes di analizzare l’acqua nei fossati e di scoprire se è avvelenata. Purtroppo gli abitanti inizieranno ad ammalarsi, mentre Marina dopo aver affrontato Ester per aver ingannato Don Berengario deciderà di fidarsi della giovane, quando le dirà di aver bisogno di tempo per essere sincera con suo padre. In seguito Marcela pur non avendo delle prove per dimostrare la sua tesi, dirà a Lola che il suo fidanzato Prudencio le stia nascondendo come sono andate veramente le cose con Armero. Intanto il minore degli Ortega si fiderà di Matias, mettendolo al corrente dell’accordo sancito con l’usuraio. Per finire l'Ulloa comunicherà a sua moglie le ultime notizie, ovvero che non esiste nessuna soluzione per poter fermare l'epidemia che ha colpito l’intera città.