Le anticipazioni delle puntate di Una vita trasmesse in questi giorni in Spagna (e di cui non si conosce la data di messa in onda in Italia, per via della differenza di programmazione), hanno svelato una grande verità circa il ritorno di Mauro San Emeterio. L'ispettore, dopo essere stato lontano per parecchie di puntate, rientrerà, ma con lui non ci sarà Teresa. Per quale ragione? Perché purtroppo si scoprirà che Teresa è deceduta.

Una vita spoiler spagnoli: la Sierra è deceduta

Il settimanale SuperTele, che normalmente tratta l'argomento delle anticipazioni iberiche, racconta già da un po' del ritorno di Mauro San Emeterio. Quest'ultimo, dopo essere stato lontano da Acacias 38 davvero molto a lungo, tornerà ma con lui non ci sarà Teresa. Questo solleverà alcuni dubbi e tanti pettegolezzi nel quartiere, da parte degli abitanti.

Come prima cosa, Mauro farà visita al suo amico di sempre Felipe, al quale ovviamente darà spiegazioni circa l'assenza dell'amata moglie. Ebbene, la rivelazione dell'ispettore sarà quella che i telespettatori non avrebbero voluto sentire: nel corso dei 10 anni che separano una stagione dall'altra a causa del salto temporale, Teresa è morta. Dato che probabilmente è passato diverso tempo dalla morte della donna, Mauro non apparirà particolarmente depresso e riprenderà ad essere al centro della scena delle vicende di Acacias 38.

Ma per il momento un grande interrogativo non è ancora stato chiarito: l'uomo è stato vittima anche della morte di suo figlio? Oppure il bimbo che aspettava da Teresa è altrove? In attesa di questi chiarimenti, è possibile che San Emeterio avrà di nuovo un ruolo di spicco all'interno della soap.

Ramon e Carmen si sposano

Altri personaggi che saranno effettivamente protagonisti di questa stagione di Una vita, saranno Ramon e Carmen.

Diverso tempo prima, l'ex cameriera di Ursula ha subito il lutto a causa della morte del suo compagno Riera. Passeranno 10 anni prima che la donna decida di rifarsi una vita, e vale lo stesso per Ramon, che affronterà con tantissime difficoltà la morte di Trini.

L'uomo finirà in carcere con l'accusa di aver ucciso Celia (che in realtà sarà caduta da sola giù da una finestra nel tentativo di rapire Milagros), ma dopo essere uscito comprenderà che l'unica persona che l'ha supportato veramente è stata Carmen.

Dopo un breve periodo di tempo, i due convoleranno a nozze dando vita ad un inaspettato colpo di scena, dato che nessuno avrebbe mai immaginato di vedere insieme questa coppia. Milagros, la figlia di Ramon, tornerà ad essere al centro delle scene? E il figlio di Mauro è ancora vivo? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime puntate.