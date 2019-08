Grandi sorprese attendono i telespettatori di Una vita nelle puntate che andranno in onda a settembre 2019. In esse, infatti, troverà conferma un'indiscrezione che circola nel web da diverse settimane e che riguarderà il ritorno di uno dei personaggi più amati di sempre: l'ispettore Mauro San Emeterio, protagonista della seconda stagione insieme alla maestra Teresa Sierra. Di nuovo interpretato da Gonzalo Trujillo, Mauro questa volta non avrà però al suo fianco l'amata e le ragioni di questa separazione non saranno affatto positive.

Stando a quanto l'uomo rivelerà all'amico Felipe Alvarez Hermoso, Teresa purtroppo è morta. Tale informazione potrebbe quindi essere benevola per la nascita di una nuova relazione sentimentale dell'ispettore che in passato ha lottato a lungo per conquistare la felicità in amore.

Una Vita anticipazioni: Mauro torna da solo nel quartiere

Le prossime puntate spagnole di Una Vita sanciranno il ritorno di Mauro San Emeterio ad Acacias 38, luogo nel quale in passato aveva conosciuto la sua Teresa Sierra, la vera Cayetana.

La coppia si era allontanata da tale quartiere proprio per evitare nuovi intrighi da parte della loro storica rivale e al momento della partenza Teresa era in attesa di un bambino. Quando Mauro si rivedrà a calle Acacias, però, sarà da solo. La spiegazione verrà data a Felipe, al quale l'ispettore racconterà che Teresa è morta. Le anticipazioni, però, non rivelano le motivazioni che hanno portato al decesso della protagonista della seconda stagione, né tanto meno se la stessa sorte è stata riservata al bebè che portava in grembo al momento della partenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In attesa di scoprire gli sviluppi del caso, questo colpo di scena sembrerebbe presagire al possibile avvicinamento con un nuovo interesse sentimentale.

Trame Una Vita: Felipe e Mauro ancora amici

Fin dal suo ritorno in scena, Mauro confermerà come l'amicizia con Felipe non sia mai svanita. Sarà proprio a lui, infatti, che il poliziotto racconterà la tragedia che l'ha colpito. Essa sarà destinata a riservare nuove sorprese?

Le novità nelle prossime puntate di Una Vita riguarderanno comunque anche l'avvocato, rimasto vedovo dopo la morte di Celia (caduta da un balcone del palazzo). A distanza di anni da tale dramma, Felipe sarà di nuovo innamorato anche se dovrà fare i conti con un nuovo ostacolo. La persona che conquisterà il suo cuore sarà Marcia, alla quale Alvarez Hermoso proporrà di ufficializzare la loro relazione.

Ma la coppia affronterà la rivalità di Genoveva, a sua volta innamorata di Felipe e disposta a tutto per conquistarlo, anche grazie alla collaborazione con la storica dark lady Ursula Dicenta.