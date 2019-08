Le trame della serie televisiva di origini iberiche Il Segreto continuano ad arricchirsi di colpi di scena. Le anticipazioni degli appuntamenti che andranno in onda in Spagna la settimana prossima, svelano che dopo l’esplosione della bomba piazzata da Fernando Mesia, la nipote di Raimundo Ulloa scoprirà di essere stata ingannata dal suo ex marito. Ebbene sì, Maria Castaneda riprenderà l’uso delle gambe facendo gioire tutti i suoi familiari. Il figlio del defunto Olmo invece darà l’impressione di aver perso la vita durante l’attentato, poiché di lui non ci sarà nessuna traccia.

Maria torna a camminare, la sparizione di Fernando

Negli episodi che verranno trasmessi su Antena 3 dal 19 al 23 agosto 2019, dopo il crollo del monastero avvenuto a seguito dell’esplosione dell’ordigno posizionato da Fernando, la figlia di Emilia e Alfonso verrà ritrovata in piedi da Francisca. Quest’ultima non appena vedrà Maria viva affermerà che ci sono stati dei miracoli poiché si accorgerà che la sua figlioccia cammina di nuovo, mentre del Mesia non ci sarà nessuna traccia.

Il sergente Meliton dopo essere venuto a conoscenza dell’attentato si presenterà subito nel luogo in cui si è verificato. Severo e Carmelo faranno fatica a credere che il corpo di Fernando sia scomparso. Il Leal coglierà l’occasione per riconsiderare il riempimento del serbatoio nonostante Garcia Morales rimarrà fermo nella sua posizione. La Castaneda farà ritorno alla casona e chiederà scusa per il suo atteggiamento alla Montenegro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Quest’ultima risponderà di no quando la madre di Esperanza le chiederà il permesso per tornare a casa. Marcela dopo aver servito un caffè ad Esther, dedurrà che la donna che si trovava con la giovane sia Marina. Don Berengario dopo aver ascoltato la figlia capirà che la ragazza ha mentito, e sarà molto confuso soprattutto con i suoi sentimenti. In seguito, Marina stanca delle bugie della figlia le richiederà attenzione anche se la giovane non vorrà ascoltarla.

Prudencio spiegherà a Lola che sua sorella intenderà vendere la fattoria prima di ottenere un risarcimento dal sottosegretario. Quest’ultima si rifiuterà di acquistare il terreno di sua sorella su consiglio del minore degli Ortega, dicendo al suo amato di non fidarsi.

Armero riapparirà in cantina in attesa di ricevere una risposta da parte del fratello di Saul e di Lola. Esperanza e Beltran faranno ritorno dal collegio, e Maria dopo essersi riconciliata con Francisca e Raimundo aggiornerà la figlia e il nipote su tutto ciò che è accaduto.

Matias visiterà sua sorella e anche se sarà felice del suo miracoloso miglioramento, avrà il timore che il riempimento del bacino idrico abbia iniziato ad inondare le prime case di Puente Viejo. Allo stesso tempo Ester farà credere a Don Berengario che sua madre li ostacola. Consuelo inviterà Marina a fare uno spuntino. Prudencio accetterà le condizioni mafiose imposte da Armero. Don Anselmo si presenterà nella cantina e annuncerà a Lola e al fratello di Saul che potranno fissare la data del loro matrimonio.

In seguito, Irene dirà a Marcela e Consuelo di aver preparato un articolo per dare voce ai vicini di Puente Viejo, in modo da diffondere una denuncia contro il riempimento del serbatoio. Garcia Morales andrà su tutte le furie non appena verrà a conoscenza di ciò che ha pubblicato Irene, visto che assicurerà che nessuno lo fermerà. Gracia e sua cugina riceveranno l’approvazione dal sottosegretario per organizzare uno spettacolo di flamenco. Il Leal si sentirà in colpa per essere stato il promotore del bacino idrico.

Un’epidemia colpisce Puente Viejo, Marcela mette in guardia Lola

Severo chiederà a Garcia Morales se ha novità riguardo il corpo di Fernando. Marina racconterà a Don Berengario che dopo essere rimasta incinta fu obbligata dai familiari del prete a lasciarlo libero di concentrarsi sulla sua carriera religiosa. Ester ordinerà alla madre di andarsene senza riuscire a convincerla, dato che la donna le dirà di non accettare più i suoi rimproveri. Don Berengario condividerà con Don Anselmo le confidenze sul suo passato, e il suo collega lo incoraggerà a voltare pagina. Ester tramite una chiamata telefonica aggiornerà il suo complice dicendogli che nonostante sua madre sia un ostacolo, i suoi piani sono ancora in corso. Lola si arrabbierà con Prudencio quando verrà a sapere tramite Dolores che non gli ha detto che Armero è tornato in cantina. Maria riceverà la visita di Marcela e Matias e gli mostrerà i suoi progressi. Nel frattempo, Francisca dirà a Raimundo e Mauricio che Fernando potrebbe essere vivo. Il capomastro poco dopo avviserà subito il veterinario per essersi accorto che i cavalli della casona sono tutti ammalati. Irene dirà alla Castaneda di volerla includere nei suoi articoli di donne di Puente Viejo. Meliton dopo aver appreso che tutti i bovini del paese stanno male sospetterà che il problema sia nell'acqua. Ester architetterà un piano per far partire sua madre, visto che a causa sua Don Anselmo suggerirà a Don Berengario che sia meglio che Marina lasci la città. Lola anche se Marcela le ricorderà che Armero non sarà più un problema avrà il presentimento che qualcosa non vada bene, mentre sarà intenta a pianificare le sue nozze. Purtroppo, la cugina di Gracia penserà di sospendere la sua performance per aver avuto una caduta, ma avrà in mente di farsi sostituire dalla moglie di Hipolito.

Carmelo comunicherà a Severo, Raimundo, e Meliton, che i vicini della zona hanno iniziato ad ammalarsi a causa di un’epidemia. Marina dirà a Don Berengario il suo desiderio di andarsene ma non senza sua figlia. Il prete approfitterà dell’occasione per far sapere alla sua ex fiamma che Ester deve pagare un debito di mezzo milione di pesetas. Marina affronterà sua figlia, che fingerà di avere vergogna e chiederà alla madre di darle del tempo per essere onesta con il sacerdote. Marcela dirà a Lola di credere che Prudencio non le abbia detto la verità su Armero. Raimundo noterà che sua nipote Maria ha ripreso a camminare anche se con molto sforzo. Per concludere Mauricio esaminerà la fattoria e Francisca riterrà che l’acqua sia la rovina totale.