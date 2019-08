Sono parole molto forti quelle che Selvaggia Roma ha usato oggi per descrivere Francesco Chiofalo, l'uomo accanto al quale è stata per tanti anni e che da stamattina è sulla bocca di tutti per la mediatica rottura con Antonella Fiordelisi. La ragazza, intervenuta su Instagram per fare chiarezza, ha fatto sapere di essere stata picchiata spesso da "Lenticchio" e di aver ricevuto da parte sua molti tradimenti, che lei ha sempre perdonato per amore.

Selvaggia spiazza: 'Francesco mi metteva le mani addosso'

Nel giorno in cui Francesco Chiofalo è sulla bocca di tutti per il tradimento che si dice abbia fatto ad Antonella Fiordelisi, la sua ex fidanzata storica ha deciso di sparare a zero su di lui durante una diretta Instagram. Selvaggia Roma, che da tempo non parlava di "Lenticchio" e del loro rapporto finito male, oggi si è sbilanciata sui social network su varie tematiche.

La cosa più forte che ha detto la ragazza alcune ore fa, è sicuramente quella che il personal trainer non è la persona buona e corretta che fa vedere pubblicamente. "Dovete sapere che lui è un manesco. Non l'ho mai detto prima, ma le volte che mi ha messo le mani addosso quante saranno, ventimila?", ha tuonato la romana.

L'influencer ha anche spiegato che non ha mai denunciato le violenze subite perché era innamorata di Francesco, a tal punto da perdonargli anche molte mancanze di rispetto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Pare, infatti, che la conoscenza con Aurora Ciorbi (la giovane con la quale Chiofalo avrebbe tradito Antonella) sia cominciata proprio poco prima che Selvaggia lo lasciasse definitivamente un paio d'anni fa.

"Io e lei ci siamo sentite e anche viste. Dopo che io ho chiuso, lui ha cominciato una relazione segreta con Aurora, alla quale prometteva che l'avrebbe portata a Temptation Island e che sarebbe diventata la nuova Giulia De Lellis", ha raccontato la Roma su IG.

Chiofalo non commenta le accuse della Roma

Nel corso della diretta che ha fatto su Instagram nella tarda mattinata di oggi, Selvaggia ha definito Francesco come una persona fondamentalmente buona ma che fa delle cose cattive. "Lui sta peggiorando e questo mi dispiace, però non fatevi abbindolare dalla marea di str.. che dice", ha fatto sapere la ragazza.

In merito alla rottura che c'è stata stanotte tra il suo ex e Antonella Fiordelisi, la Roma ha detto: "Lei la capisco, anch'io sono stata tradita. Quelle che sta versando ora lui sui social, sono lacrime di coccodrillo".

Lenticchio, dopo aver pubblico sul suo profilo personale un video nel quale piange disperatamente per la fine della storia con la napoletana, non ha ancora commentato in nessun modo le gravi accuse che gli ha mosso la sua storica ex sul web.