Il Grande Fratello 16 è terminato da un paio di mesi, ma alcuni degli ex coinquilini della Casa più spiata d'Italia hanno continuato a mantenere vivi i loro rapporti. Nella giornata di ieri, Gennaro Lillio ha incontrato a sorpresa Martina Nasoni.

Da quando Gennaro è tornato ad essere single, ha deciso di incontrare i suoi ex compagni d'avventura con i quali ha condiviso l'esperienza al reality. Dopo l'incontro a sorpresa con Daniele Dal Moro, il modello partenopeo ha voluto trascorrere del tempo con la 'ragazza dal cuore di latta'.

Martina e Gennaro si sono incontrati a Napoli ed hanno trascorso un'intera giornata insieme. I due giovani hanno pranzato insieme, hanno riso e scherzato per tutto il tempo. Infine, hanno cenato ed hanno trascorso l'intera notte insieme. Niente paura, tra i due ex gieffini non c'è nessun doppio fine. Lillio e la Nasoni fin da quando erano all'interno della Casa di Cinecittà avevano stretto una grande amicizia, ed adesso intendono coltivarla.

Il motivo per cui Gennaro e Martina avrebbero deciso di vedersi solamente ora potrebbe essere legato alla fine della storia fra Lillio e Francesca De Andrè. Quest'ultima infatti, non provava una grande simpatia nei confronti della giovane umbra.

Al termine della giornata, Martina Nasoni ha pubblicato uno scatto con dedica nei confronti di Gennaro: "Ti voglio bene biondino". Il diretto interessato ha subito replicato, dicendo di voler bene alla Nasoni.

Infine, i due giovani si sono dati un nuovo appuntamento. Da quanto è emerso, questa volta Lillio andrà a fare visita alla sua amica per visitare le famose cascate delle Marmore. In merito al prossimo incontro, i due ex protagonisti del reality di Canale 5 hanno inscenato uno scambio di battute dovute ad una gaffe del partenopeo.

Martina e Daniele: 'Dal Moro non fa per me'

Con tutta probabilità Martina Nasoni e Gennaro Lillio durante l'incontro, avranno parlato anche delle loro storie terminate.

La vincitrice della sedicesima edizione del GF attraverso un'intervista rilasciata al settimanale Di Più, ha fatto chiarezza sul rapporto che la lega a Daniele Dal Moro. La giovane ha confidato di essere rimasta amica con il veronese, anche se le cose non sono andate bene tra loro. Martina poi ha aggiunto: "Con Daniele ho vissuto momenti belli, ma non è il ragazzo che per me". I due giovani si sono incontrati nelle città natale di entrambi, ma poi hanno capito di volere delle cose diverse.

La stessa Nasoni, ha riferito di aver deciso di chiudere la frequentazione perché al suo fianco vuole un ragazzo che le dia certezze. Nel corso dell'intervista Martina poi ha confessato di voler iniziare gli studi, per diventare una brava attrice.