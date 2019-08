La stagione 2019/2020 di Uomini e donne è alle porte: si vocifera che la prima puntata del Trono Classico, sarà registrata tra pochi giorni. Giovedì 29 agosto, è questa la data che "Vicolo delle News" ha associato alla prima registrazione del programma di Maria De Filippi: a brevissimo, dunque, saranno presentati tutti i tronisti.

U&D sta tornando: tra due giorni la puntata d'esordio

Quando ieri è stata presentata la prima tronista ufficiale di Uomini e Donne, in tanti hanno intuito che il ritorno del programma su Canale 5 era imminente.

Oggi è stato "Vicolo delle News" a svelare la data scelta per la prima registrazione stagionale del dating-show: giovedì 29 agosto.

Sapendo che questo blog è famoso anche per le anticipazioni che regala al pubblico quasi in tempo reale (ci sono delle "inviate" in studio durante le registrazioni, che poi raccontano tutto quello che succede), viene da pensare che sia piuttosto attendibile la notizia che ha dato nella tarda mattinata di oggi.

Chi vuole assistere come pubblico alle puntate del Trono Classico, oppure dell'Over, conosce perfettamente i giorni in cui la redazione annuncia gli appuntamenti in studio con Maria De Filippi; che anche stavolta sia andata così? Qualora questa indiscrezione fosse vera, vorrebbe dire che mancano soltanto due giorni all'inizio del nuovo U&D: la puntata d'esordio della trasmissione, come consuetudine sarà dedicata alla presentazione dei protagonisti che animeranno la versione "giovani", ovvero i tronisti.

Giulia Quattrociocche è la prima tronista ufficiale

Chi sicuramente siederà sulla poltrona rossa di Uomini e Donne è Giulia Quattrociocche: ieri pomeriggio, infatti, gli addetti ai lavori hanno usato i social network per presentare la prima tronista ufficiale della stagione 2019/2020 del programma.

Sebbene la ragazza abbia già chiuso i suoi profili, in rete circolano alcune interessanti informazioni sul suo conto: una delle protagoniste del nuovo Trono Classico è romana, ha 27 anni ed è una studentessa di giurisprudenza.

La giovane è alla sua primissima esperienza davanti alle telecamere, e questa cosa piace molto al pubblico: era da tanto, infatti, che i telespettatori chiedevano alla redazione di tornare alle origini, puntando su persone comuni e non su ex corteggiatori la cui principale ambizione è quella di diventare influencer piuttosto che trovare l'amore.

Accanto alla bella Giulia, però, non è detto che non ci siano volti già noti alla gente da casa: si vocifera, infatti, che almeno uno tra Giulio Raselli, Manuel Galiano, Ilaria Teolis e Alessio Campoli possa essere nominato tronista di U&D nel corso della registrazione che dovrebbe esserci dopodomani negli studi Elios.