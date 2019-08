Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio al personaggio di Renato Poggi e, in particolare, alla sua vita sentimentale. Accantonato il processo a carico di Manlio Picardi, Renato deciderà di rompere gli indugi e paleserà il suo interesse nei confronti di Adele. Tale atteggiamento lo porterà ovviamente a trascurare la sua relazione con Nadia. Ci saranno seri problemi di coppia anche per Serena e Filippo, i due litigheranno aspramente a causa di quello che è accaduto tra la Cirillo e Leonardo.

Di seguito, le anticipazioni e le trame delle puntate di Un posto al Sole, relative a queste due storyline, che andranno in onda nella settimana dal 2 al 6 settembre alle 20:45 su Rai 3.

Renato attratto da Adele

Renato Poggi (Marzio Honorato) non ha mai nascosto la sua passione per Adele (Sara Ricci), già in tempi non sospetti si è potuto notare quanto l'uomo apprezzasse il fascino, la dolcezza e la classe della donna.

Nonostante il suo palese interesse, fino ad oggi Renato si era limitato a fare dei complimenti molto formali alla donna, ma non aveva mai osato corteggiarla. Nei prossimi episodi però la situazione cambierà radicalmente, e Renato deciderà di rompere gli indugi. Accantonato il processo a carico di Manlio Picardi (Paolo Maria Scalondro) Renato deciderà di mostrare tutto il suo interesse per Adele.

La crisi con Nadia

Dalle anticipazioni non è chiaro come reagirà Adele dinanzi alle avance di Renato, ma è certo che l'interesse dell'uomo sarà sempre più forte.

Preso dalla passione verso Adele, Renato finirà per trascurare la sua attuale compagna Nadia (Magdalena Grochowska), rischiando di mandare all'aria il suo rapporto. Poggi cercherà in seguito di appianare le sue divergenze con Nadia, anche se non viene chiarito con quali risultati.

Lite tra Filippo e Serena

Dopo essere rientrato a Napoli dalle vacanze estive assieme alla moglie, Filippo (Michelangelo Tommaso) si accorgerà di quanto Serena (Miriam Candurro) sia cambiata, la Cirillo apparirà infatti molto nervosa e inquieta.

L'uomo inoltre noterà che si è creata un'insolita e sospetta confidenza tra Serena e Leonardo (Erik Tonelli). Tali indizi porteranno Filippo a sospettare che tra la moglie e lo skipper sia potuto accadere qualcosa a sua insaputa. Non è chiaro cosa scoprirà di preciso, ma Sartori non la prenderà affatto bene, dapprima si sfogherà con Leonardo e in seguito, quando sembrerà propenso al perdono, rivolgerà invece tutta la sua frustrazione nei confronti della moglie Serena.

La reazione dell'uomo sarà così veemente che lascerà Serena decisamente perplessa e aprirà una profonda crisi nella coppia.