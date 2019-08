Un salto temporale di diciassette anni e l’adolescente Lizzie McGuire ritorna sul piccolo schermo nei panni di una brillante donna in carriera che si appresta a festeggiare i 30 anni. Ad ufficializzare la notizia è stata la stessa Hilary Duff, l’attrice protagonista della Serie TV che ha conquistato gli adolescenti all’inizio del nuovo secolo (dal 2001 al 2004). Nel corso della convention D23 Expo di Disney Channel la trentunenne di Houston, con un pizzico di emozione, ha riferito che i telespettatori ritroveranno una Lizzie più saggia ma anche con un budget maggiore da investire nella sua passione: le scarpe.

In pochi istanti la notizia ha fatto il giro del web entusiasmando chi è cresciuto con le appassionanti avventure della sensibile e dolce sognatrice con un amore sconfinato per gli animali.

Hilary Duff anticipa le novità del reboot della serie tv

Non solo amarcord ma anche tanta curiosità da parte dei fan della serie tv della Disney Channel nel rivedere sul piccolo schermo Lizzie McGuire. Hilary Duff, nel corso della convention D23 Expo, ha anticipato alcuni particolari del reboot.

“Ritroveremo una Lizzie realizzata e che lavora come decoratrice a New York” - ha spiegato l’attrice che ha aggiunto che, nel frattempo, la protagonista della serie tv ha anche trovato l’amore: “L’uomo perfetto, proprietario di un elegante ristorante”. Stando a quanto riferito dalla versatile artista americana il sequel dovrebbe ripartire dai preparativi della McGuire per i festeggiamenti del suo trentesimo compleanno.

Nessun dettaglio è stato fornito, invece, sugli altri personaggi della serie tv. Dalla miglior amica, Miranda, a Matt, il fratello terribile, passando per 'Gordo' che non è mai riuscito ad esternare i suoi reali sentimenti nei confronti di Lizzie.

'Ci sarà anche l'avatar animato di Lizzie e indosserà gli stessi vestiti'

Su un aspetto Hilary Duff ha rassicurato i fan della serie tv: “L’avatar animato di Lizzie sarà presente anche nel sequel e indosserà gli stessi vestiti”.

L’attrice, in un’intervista rilasciata a Variety, ha precisato che “Lizzie animata è il cuore di tutto”. In seguito la trentunenne di Houston ha esternato la sua gioia nel tornare a ricoprire il ruolo di Lizzie McGuire attraverso un post condiviso su Instagram. “È pazzesco, da giorni penso a cosa dire ma sono senza parole”.

Hilary Duff ha aggiunto che questo è il momento giusto per proporre il sequel: “ È la migliore amica di tutti e in questi anni mi è mancata”.

Da rilevare che del progetto fa parte anche Terri Minsky, la creatrice originale della serie tv per ragazzi che andrà in onda sul servizio streaming di Disney Plus.