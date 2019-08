Arcangelo Bianco ha trovato il modo di far parlare di sé, nonostante Temptation Island sia terminato. Il giovane partenopeo ha partecipato al docu-reality in coppia con Nunzia Sansone. Nelle scorse ore l'ex protagonista del programma di Canale 5 è stato pizzicato più di una volta con la single Maddalena Vasselli.

Solamente pochi giorni dopo l'inizio del reality, Arcangelo era stato costretto ad abbandonare prematuramente il programma poiché la sua fidanzata aveva richiesto un falò anticipato.

Durante il confronto con la sua fidanzata, il concorrente aveva scelto di interrompere la relazione, poiché non si sentiva pronto ad una liaison. Maddalena invece, all'interno del reality aveva mostrato di avere un certo feeling con Nicola Tedde. Quest'ultimo addirittura aveva deciso di lasciare la compagna Katia Fanelli, per intraprendere una conoscenza al di fuori del programma proprio con la sua tentatrice.

Ad oggi le carte in tavola sembrano essersi mischiate. Mentre in un primo momento la conoscenza fra Maddalena e Nicola sembrava aver spiccato il volo, negli ultimi giorni qualcosa sembra non quadrare affatto. La Vasselli in più di un'occasione è stata pizzicata in compagnia di Arcangelo. I due spesso si mostrano felici e sorridenti sul web, tanto da scatenare la curiosità dei follower.

Maddalena e Arcangelo pare vogliano stuzzicarsi a vicenda.

Maddalena in uno degli ultimi post ha condiviso un video in cui dice: "Era il lontano 7 luglio 2019, state capendo da quanto lo sopporto". In un altro video Arcangelo invece, riferendosi alla Vasselli ha scritto: "Sente già la mia mancanza". Al momento in quale rapporto siano i due ex protagonisti di Temptation Island non possiamo saperlo. Starà ai diretti interessati fare chiarezza.

Nuovo sfogo di Nunzia Sansone

Nunzia Sansone ha cercato in tutti i modi di ricucire il suo rapporto con Arcangelo Bianco durante l'ultimo falò di confronto, ma invano.

La giovane tuttavia un mese dopo la fine del reality ha scelto di rimanere single. Nelle scorse ore l'ex fidanzata di Arcangelo ha pubblicato un post tramite il suo profilo Instagram: "Se proprio avete voglia di giocare, giocate con i suoi capelli non col suo cuore". Le parole pronunciate dalla Sansone per molti follower sono risuonate come una vera e propria frecciatina rivolta al suo ex fidanzato.

Se le intenzioni della giovane fossero davvero rivolte a Bianco non possiamo saperlo, anche perché in un secondo post Nunzia si è dimostrata molto sicura di sé: "La fiducia in se stessa è il miglior vestito che una donna può indossare". Nel frattempo sono arrivate alcuni segnalazioni su un avvistamento di Nunzia con il single Alessandro Zarino: quest'ultimo invece, era legato a Jessica.