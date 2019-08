L'estate è stata lunga per i telespettatori di Uomini e donne che hanno salutato il programma già a fine maggio, in seguito alle scelte di Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta. E finalmente, le polemiche riguardanti le accuse alla redazione lasciano spazio alle dinamiche più amate dai fan del programma: l'annuncio dei nuovi tronisti e le prime registrazioni della stagione 2019-20. C'è finalmente una data per il ritorno di Maria De Filippi e del Trono Classico e, come abitudine consolidata degli ultimi anni, essa è fissata per fine agosto.

In tale occasione verranno ufficializzati i nomi dei nuovi tronisti che andranno ad aggiungersi alla già nota Giulia Quattrociocche, presentata negli account del dating show ieri 26 agosto.

Uomini e donne anticipazioni: si registrerà il 29 agosto

Cresce l'attesa per i fan di Uomini e donne che fra pochi giorni conosceranno i nomi dei tronisti e dei primi corteggiatori e corteggiatrici giunti per frequentarli davanti alle telecamere.

Il giorno del ritorno in studio sarà il 29 agosto che sancirà anche l'esordio del Trono Classico per la stagione 2019-20 del programma condotto da Maria De Filippi. Non è noto se in tale circostanza verrà anche riproposto il Trono Gay dopo un anno di sospensione. Di certo, l'avvio della nuova stagione permetterà il ritorno degli ex protagonisti di Temptation Island, che avranno così la possibilità di aggiornare sugli sviluppi delle loro relazioni dopo le riprese estive in Sardegna.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

L'occasione sarà anche ideale per chiamare in causa le polemiche portate alla ribalta da Mario Serpa e Teresa Cilia contro la redazione del programma.

L'annuncio dei nuovi tronisti

La prima registrazione stagionale di Uomini e donne, prevista per giovedì 26 agosto, permetterà di scoprire chi affiancherà Giulia Quattrociocche nelle ambite poltrone rosse. La 27enne romana, volto non conosciuto al pubblico televisivo, è già stata ufficializzata nelle pagine ufficiali del dating show.

Ma chi siederà al suo fianco? Nelle ultime settimane si è fatta sempre più insistente l'ipotesi che porta a Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ed ex single di Temptation Island. Insieme a lei, restano forti i nomi di Erica Talco, che già aveva partecipato per una sola puntata al programma qualche anno fa, e di uno tra Alessio Campoli e Manuel Galiano. Un papabile tronista, dato tra i grandi favoriti fino dallo scorso giugno, sarebbe invece stato scelto per un'altra trasmissione della Fascino.

Si tratta di Antonio Moriconi che, stando a rumors insistenti, sarebbe già sbarcato in Sardegna per le registrazioni di Temptation Island Vip 2.