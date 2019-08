A distanza di giorni dall'ufficializzazione della relazione tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, continuano a non placarsi le polemiche sulla neo coppia. Alcuni telespettatori di Ballando con le Stelle sono convinti che Milly Carlucci abbia avuto un comportamento errato nei confronti di Stefano Oradei.

Per capire cos'è accaduto bisogna fare un piccolo riassunto sulla vicenda: durante l'ultima edizione del dance show, la maestra di ballo svedese e il suo allievo hanno instaurato un ottimo rapporto.

Se per la conduttrice era solo un feeling professionale, per i telespettatori c'era qualcosa di più. La cosa era stata notata anche da Stefano Oradei, nonché fidanzato storico della Kinnunen; in seguito a una scenata di gelosia da parte del ballerino romano, Milly Carlucci, nel corso della penultima puntata del programma, ha bacchettato duramente Oradei.

Milly Carlucci: 'Con Oradei era un momento concordato'

A distanza di settimane la presentatrice di Ballando è tornata a fare chiarezza sulle motivazioni che l'hanno portata a compiere un gesto simile.

La Carlucci, tramite un'intervista al settimanale Di Più, ha messo a tacere tutte le polemiche: "Non si è trattato di una sfuriata."

Milly Carlucci ha dichiarato che il siparietto andato in onda era stato concordato con i diretti interessati: "Stefano voleva chiedere scusa pubblicamente per il comportamento avuto". La conduttrice, poi, ha aggiunto che un modo di fare aggressivo non può essere mai giustificato.

La storica presentatrice di Ballando con le Stelle ha concluso l'intervista per Cairo Editore, dichiarando che i problemi di vita quotidiana non possono e non devono mai interferire con il programma. Infine, Milly ha precisato che ha preferito risolvere la questione davanti alle telecamere per evitare delle strumentalizzazioni.

Stefano Oradei e il presunto tradimento a Veera Kinnunen

Secondo alcuni pettegolezzi la relazione tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei sarebbe stata messa a dura prova già in passato.

Per il settimanale Oggi il ballerino romano, in una delle precedenti edizioni di Ballando con le Stelle, avrebbe avuto una breve liaison con Gessica Notaro. I ben informati raccontano che dietro le quinte tutti sapevano della particolare intesa tra Stefano e la sua allieva, ma nessuno ne avrebbe mai parlato. Da qui le dichiarazioni di Carolyn Smith tramite il suo profilo Instagram; la presidente di giuria ha detto, che in passato anche Veera avrebbe potuto dar luogo a delle scenate di gelosia, ma non lo avrebbe mai fatto.

Adesso starà a Gessica e Stefano fare chiarezza su quanto accaduto tra di loro, al momento entrambi sembrano scegliere la via del silenzio. Addirittura, il profilo social di Stefano Oradei è fermo dallo scorso maggio.